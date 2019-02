MIRCEA DRUC: Pavel Filip este cel mai bun prim-ministru, iar cei care vor destabilizarea situației fac jocul Moscovei

Alegerile din 24 februarie au fost un exercițiu firesc și democratic, iar rezultatul este unul reprezentativ și reflectă starea de spirit din societate. De această părere este primul prim-ministru al Republicii Moldova, Mircea Druc, stabilit de multă vreme cu traiul la București.



Invitat la un post de radio să comenteze situația creată după acest scrutin, reputatul politician a declarat că presa, mai ales cea din România, are tentația să dramatizeze, deși lucrurile se află, în linii mari în albia lor firească.



”S-au terminat niște alegeri ordinare, pe care nu le-a câștigat nimeni. Dintre cei peste 40 la sută dintre alegători care au votat au împărțit puterea ca între frați, aproape egal la fiecare. Nu văd nicio diferență dintre Partidul Socialiștilor, care trece drept partidul rușilor, Partidul Democrat, care este susținut de Europa social-democrată, de americani, de Washington, dar și de Israel, dar și aceste două partide, care nici nu știu cum se numesc, pentru că n-au nicio denumire, da sau nu sau pas, lumea știe că doamna Sandu, blocul acesta ACUM”, a declarat fostul premier.



El a ținut să dezmintă speculațiile din presă, prin care se încearcă inducerea ideii că alegerile ar fi fost fraudate.



”Condițiile au fost egale pentru toată lumea. Eu nu pot să particip la demonizarea unui singur clan. La urma urmei, ca să fim serioși sau optimiști, clanul Plahotniuc are și adversari, și parteneri și joacă exact în aceeași cheie ca și ceilalți. De ce și îl conturați pe Plahotniuc, dar n-ați conturat și identificat alte clanuri? Mass-media, inclusiv cea de la București, timp de un deceniu ne-a tocat la cap cu Voronin, clanul Voronin. Era cel mai dezastruos clan. În 2009, an scăpat de clanul Voronin, m-au găsit pe acasă, m-au luat pe sus să-mi prezinte, triumfau că au câștigat ai noștri. Ei, acesta era clanul Lucinschi, care a venit la putere, l-au pus pe bietul Filat și ce-a făcut Filat?”, a întrebat Mircea Druc.



Fostul premier a mai atras atenția că nerecunoașterea alegerilor este exact ceea ce vrea Moscova, adică destabilizarea situației în Republica Moldova.



”Dacă n-au fost alegeri egale, atunci luați-o pe doamna Zina (Grecianîi – n.n.) și pe doamna Maia (Sandu – n.n.) să spună că ei nu recunosc alegerile. Și ce facem? Alegeri anticipate. Și abia atunci câștigă Vladimir Vladimirovici Putin, care vrea un singur lucru – destabilizare în zonă. Pentru că lui nu-i trebuie Republica Moldova, lui îi trebuie să poată influența Kievul, pentru că, în martie, sunt alegeri la Kiev, cu o miză de o sută de ori mai importantă. Dacă n-au putut să câștige prin Dodon, măcar să aibă o destabilizare ca, în timp ce la Kiev au loc alegeri, la Chișinău încă să nu se înțeleagă care pe care și poate și poate vor putea declanșa un micro maidan sau o luptă de stradă”, a declarat fostul oficial.



Mai mult, Mircea Druc i-a criticat dur pe actualii lideri ai opoziției proeuropene pentru abordarea lor exclusivistă și neconstructivă.



”Vreau abordare sistemică, care-i obiectivul principal, ce vrem? Pe mine mă interesează ce vrem. Mă întreabă cineva: ”După dumneavoastră, în toți acești ani, a mai fost vreun prim-ministru”? Zic: ”Da, cel mai bun prim-ministru este Pavel Filip. De când îi urmăresc eu pe toți, începând de la Muravschi și până acum”. ”Păi, domnule Druc, e al lui Plahotniuc!”. Da, asta ce înseamnă, că nu-i bun? Eu urmăresc cum vorbește cu oamenii, cu toți, felul lui de a fi ca prim-ministru. N-am nimic cu doamna Maia sau cu domnul Năstase, dar eu, înainte de a auzi de Plahotniuc, în anii ’90, am auzit niște vorbe de alți oameni, despre care se spune că sunt în umbră, stăpânii lui Maia și Andrei. Să mă ierte Dumnezeu, însă de la regretatul șef al băncii, Bogdan Baltazar, am aflat despre niște oameni, avea un prieten la Air Moldova, care îi spunea de altcineva. Deci, asta este”, a conchis Mircea Druc.