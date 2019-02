Ce spun astrele azi, 27 februarie

Berbec

Astazi veti avea parte de multa bucurie in familie; poate copiii au obtinut rezultate foarte bune intr-un anumit domeniu, poate partenerul va da o veste bune, etc. Cert este ca viata de familie va fi implinita, iar din acest punct de vedere nu aveti de ce sa va ingrijorati. In plan profesional, evitati sa-i criticati pe ceilalti pentru chestiuni la care si voi v-ati simti incurcati; fiti cinstiti si recunoasteti atunci cand nu aveti prea multe cunostinte despre o anumita chestiune, nu va descarcati frustrarile pe cei din anturaj. Ceea ce mancati va ofera energia necesara pentru activitatile din fiecare zi; de aceea, aveti grija sa va alimentati echilibrat si sa introduceti in menu toate principiile alimentare, in mod corect.



Taur

Astazi veti fi inclinati spre visare, spre faurirea de planuri fanteziste, care nu prea au legatura cu realitatea; este, cu siguranta, o pierdere de timp inutila, deoarece nu va ajuta cu nimic, ba chiar va provoaca pagube. Uneori este bine sa visam, pentru ca astfel reusim sa facem fata greutatilor vietii, insa totul trebuie facut la timpul potrivit; obligatiile asumate nu asteapta, asa ca mai bine concentrati-va pe actiunile pe care le aveti de facut astazi, mai intai de toate. Va fi nevoie sa interveniti energic in sprijinul cuiva apropiat, care are nevoie de ajutor; fiti alaturi de persoana respectiva, astfel inca aceasta sa stie ca poate conta pe voi, orice s-ar intampla.



Gemeni

Astazi veti avea o dispozitie destul de capricioasa si putini vor fi cei care vor reusi sa va intre in voie. De aceea, este foarte posibil sa nu aveti prea multa lume in jurul vostru, pe parcursul zilei. La locul de munca, nimeni nu este obligat sa va suporte toanele, asa ca daca veti da liber manifestarii sentimentelor care va incearca, s-ar putea chiar sa primiti admonestari din partea colegilor. In familie, acolo unde ceilalti va cunosc mai bine, cel mai bun lucru ar fi sa fiti ignorati, pana veti reveni la sentimente mai bune. Numai ca este foarte posibil ca, printr-un comportament arbitrar, sa starniti unele tensiuni de care chiar nu aveti nevoie. Lasati sa primeze intelepciunea si nu impulsivitatea!



Rac

Ziua va fi printre cele mai bune ale voastre, cand lucrurile vor merge struna, iar obstacolele in calea reusitelor vor fi minore. Ceva atentie sporita este necesara in ceea ce priveste comunicarea cu rudele si managementul finantelor. Depinde de voi sa manevrati in asa fel lucrurile incat sa profitati din plin de climatul astral favorabil. Nu este intelept sa tentati norocul, care va poate juca feste, daca insistati prea mult. Prea multa energie va poate cauza insomnii, asa ca va trebui sa gasiti modalitati prin care sa va linistiti dupa starea de agitatie de peste zi; plimbari in natura sau chiar putin sport va pot fi de mare folos. Crearea de legaturi sentimentale va fi facilitata, iar deciziile de logodna sau casatorie vor fi favorizate, pentru cei care sunt hotarati in acest sens.



Leu

Relatiile cu familia vor fi excelente astazi; daca va lansati in proiecte domestice, aveti toate sansele sa faceti mult mai multe, impreuna cu apropiatii, decat v-ati gandit initial. Este un moment potrivit sa actionati pentru a va consolida pozitia profesionala; faceti apel la capacitatile si cunoastintele voastre, uzati de toate mijloacele, tinand, insa, cont si de etica profesionala. Cei singuri vor avea parte de intalniri stimulante, care s-ar putea usor transforma in relatii de lunga durata. Fiti gata sa actionati la momentul potrivit, altfel este foarte posibil sa pierdeti oportunitati importante. Intelegerea reciproca va sta la baza armoniei cuplurilor.



Fecioara

Daca ati avut parte de probleme de sanatate, in ultima perioada, contextul astral va inlesneste o recuperare mai usora, incepand de astazi; este bine pentru voi toti nativii acestei zodii sa fiti cat mai echilibrati si sa adoptati obiceiuri de viata sanatoase. Este un moment potrivit pentru a incepe asa ceva si a continua cu perseverenta. La munca, fiti inteligenti si profitati de fiecare ocazie favorabila care vi se ofera; puteti obtine usor avantaje, daca stiti cum sa manevrati lucrurile. Finantele trebuie organizate cu prudenta; daca aveti de incheiat tranzactii financiare importante, trebuie sa fiti siguri de deciziile pe care le veti adopta. Daca anumite lucruri nu va sunt clare, ar fi bine sa amanati, pana va lamuriti in legatura cu ele.



Balanta

In viata profesionala sau sociala, este foarte posibil ca lucrurile sa nu iasa nici pe departe asa cum le-ati prevazut; nu trebuie sa disperati. Concentrati-va eforturile pentru a descoperi ce nu merge bine si pentru a indrepta aceste lucruri. Dezamagiri mari pot sa vina din partea unui prieten intim sau a unei rude in care aveati mare incredere; uneori, actiunile personale sunt determinate de motive personale, care nu-i mai includ si pe cei din jur. Daca veti asculta cu atentie rationamentul persoanei respective, s-ar putea sa descoperiti ca, intr-o situatie similara, nu ati fi procedat foarte diferit. Fiti cinsitit cu voi insiva, din acest punct de vedere!



Scorpion

Astazi ar trebui sa va bucurati de ceea ce viata va ofera, in loc sa va plangeti mereu in legatura cu ceea ce nu aveti; vedeti mai mult partea plina a paharului, pentru ca astfel lucrurile vi se vor parea mai usor de rezolvat. Daca veti avea ganduri pozitive, lucrurile bune se vor indrepta spre voi. Iubirea pentru sotie si copii va va da putere si intelegere fata de aspiratiile lor, pe care ar fi bine sa incercati sa le satisfaceti, in masura posibilitatilor. Pasiunea este puternica, influentata si de climatul astral, si ar trebui sa profitati de asta; momentele de tandrete si intimitate alaturi de partener nu fac decat sa consolideze coeziunea cuplului.



Sagetator

Norocul va fi de partea voastra astazi si totul pare ca va merge ca pe roate; atmosfera poate fi stricata, insa, daca veti depasi limitele normale ale prudentei si veti incerca sa va tentati soarta, asumandu-va riscuri necalculate. Nechibzuinta poate cauza probleme semnificative pentru perioada urmatoare, stricand ceva ce ar putea sa iasa excelent pentru voi. Nu va va lipsi inspiratia, iar proiectele faurite in capul vostru vor fi multiple; va trebui sa transferati energiile creatoare din capul vostru in corp si sa treceti la treaba, pentru a materializa, macar in parte, ceea ce ati proiectat in minte. Selectia proiectelor pe care sa le puneti in aplicare merita, de asemenea, atentia voastra suplimentara.



Capricorn

Este timpul sa va organizati ceva mai eficient finantele si sa va abtineti de la cine stie ce acrobatii financiare care v-ar putea epuiza, de-a dreptul. Nu este timpul sa va implicati in cinestie ce investitii financiare hazardante. Pastrati lucrurile simple, concrete si clare. In plan profesional, este bine sa va aplecati, cu mai multa atentie, asupra noilor tehnologii; conservatorismul merge in unele domenii, insa in majoritatea sectoarelor de activitate, productivitatea este sporita de apelul la cele mai noi inventii din domeniu. Relatiile familiale vor fi armonioase; in dragoste, ascultati-va inima, dar si creierul, in egala masura, si nu veti face greseli.



varsator

Desi aveti planuri destul de clare si modalitati concrete de a va atinge scopurile, climatul astral de astazi se poate sa va ridice in cale unele obstacole; cele mai importante vor fi in plan familial. Problemele aparute in acest domeniu al vietii voastre va vor impedica sa va concentrati asa cum trebuie la celelalte aspecte, intarziind succesul in aceste directii. In plan profesional, s-ar putea sa descoperiti ca aveti nevoie de ceva mai multa auto-disciplina, daca vreti ca lucrurile sa mearga exact in maniera la care v-ati gandit; crizele profesionale pot fi mai usor depasite printr-o organizare mai riguroasa si un management al timpului mai eficient.



Pesti

Scopurile pe care vi le propuneti sunt foarte importante pentru voi. De regula, nu prea luati hotarari fara sa chibzuiti cu atentie, de accea este cu atat mai important sa puneti in aplicare ceea ce ati stabilit cu-atata grija. Unele persoane din preajma voastra s-ar putea sa nu prea inteleaga de ce aveti nevoie de-atata meticulozitate, dar acest lucru nu este interesant pentru voi. Nu conteaza cine va intelege si cine nu, important este ca treburile sa iasa bine. In contextul astral al acestei zile, se exacerbeaza aceasta trasatura de caracter a voastra, care va va aduce destul de multe castiguri. Cu putina rabdare si mai multa atentie, succesul nu are cum sa intarzie sa apara.