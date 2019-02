Plahotniuc: PDM e gata de negocieri, noi nu avem resentimente sau orgolii, vrem doar să facem ce este mai bine pentru moldoveni

Liderul Partidului Democrat din Moldova, Vlad Plahotniuc, a felicitat partidele care au participat la alegeri și a invitat formațiunile calificate în Legislativ la dialog, pentru a forma o majoritate care să se ocupe de realizarea promisiunilor date oamenilor.



”Dincolo de competiția firească, este important să lăsăm în urmă supărările de campanie și să privim în față, spre ceea ce au nevoie cetățenii să facem cu toții pentru ei. De aceea, o spun cu toată fermitatea, Partidul Democrat este gata să înceapă negocierile cu partidele și să găsim împreună cât mai curând o majoritatea funcțională, astfel încât să putem începe îndeplinirea angajamentelor asumate în fața alegătorilor”, a declarat Plahotniuc.



Liderul democraților a precizat că primele discuții ar putea avea loc chiar zilele acestea.

”Vrem să participăm la negocieri cât mai constructive, deci, vom merge l aceste negocieri cu un obiectiv foarte clar de a continua lucrurile bune pe care am început să le facem pentru cetățeni, să continuăm modernizarea și dezvoltarea Moldovei”, a punctat Plahotniuc.



Președintele PDM a reiterat că formațiunea pe care o conduce nu are orgolii, resentimente și prejudecări, nu pune pe prim-plan diferențee doctrinare, ci interesul tuturor cetățenilor, ca să fie creată o guvernare competentă, capabilă să le facă viața mai bună.



”Așa cum am spus tot timpul – oamenii vor fapte, nu vorbe. Deci, este timpul să trecem neîntârziat la treabă, imediat după validarea mandatelor.