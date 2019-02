Theresa May a amânat votul acordului Brexit din Parlament

Prim-ministrul britanic Theresa May a anunţat că va amâna votul din Parlament al acordului Brexit „până în data de 12 martie, cel târziu”, acţiunea fiind criticată de parlamentari, deoarece votul trebuia să aibă loc săptămâna aceasta, relatează BBC.



Theresa May a făcut anunţul duminică, înainte de participarea la summitul dintre Uniunea Europeană şi Orientul Mijlociu, care are loc în Egipt. Parlamentarii vor avea sesiunea de vot programată miercuri, dar acordul pentru Brexit nu se va afla pe ordinea de zi.



Premierul britanic a transmis că se apropie de obţinerea unor schimbări importante din partea Uniunii Europene, care vor rezolva nemulţumirile parlamentarilor, dar mai are nevoie de timp pentru negocieri cu liderii europeni.



„Nu vom aduce votul important pe masa parlamentarilor săptămâna aceasta, dar ne vom asigura că acest lucru are loc până în data de 12 martie, cel târziu. Scopul principal rămâne părăsirea Uniunii Europene cu un acord, în data de 29 martie, dorim să îndeplinim acest lucru”, a declarat Theresa May.



Anunţul prim-ministrului a fost criticat dur, oponenţii acesteia considerând că „trage de timp” pentru a forţa Parlamentul să aleagă între acordul deja respins, sau părăsirea Uniunii Europene fără un acord.