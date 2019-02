TOP 5 al celor mai gogonate minciuni spuse de fruntaşii PAS-PPDA în actuala campanie electorală

Campania electorală desfăşurată de binomul PAS-PPDA a fost una plină de minciuni şi falsuri, aruncate periodic în spaţiul mediatic. Maia Sandu, Andrei Năstase, dar şi alţi fruntaşi ai blocului ACUM s-au întrecut în exerciţii de victimizare şi intoxicare a opiniei publice cu informaţii contrafăcute. Din acest motiv, TOP 5 al celor celor mai gogonate minciuni din această campanie cuprinde falsuri pentru toate gusturile.



1. Candidatul binomului Sandu-Năstase din circumscripția Strășeni, Igor Grosu, a acuzat guvernarea că ar fi pus la cale un atac asupra unui colector de semnături, o femeie de 65 de ani, în raionul Străşeni. Deși la poliție nu a fost depusă nicio plângere despre presupusul atac, Inspectoratul General al Poliției s-a autosesizat și a efectuat o investigație. Oamenii legii au constatat că în grupul de inițiativă al concurentului care a ieșit cu acuzații pe Facebook sunt trei femei, dar niciuna nu are 65 de ani și nimeni nu a fost agresat.



2. Juristul binomului PAS-PPDA, Sergiu Litvinenco, a scris pe pagina sa de Facebook ca pretendenta ACUM pe circumscripţia Râşcani ar fi fost exclusă din cursă. Comisia Electorala Centrală a fost nevoită să facă următoarea precizare: “Doamna Gamretchi nu a fost înregistrată, urmare căreia a demarat procedura litigioasă. Instanţa de judecată nu a admis înregistrarea, Curtea de apel a dispus înregistrarea acesteia, iar Curtea Suprema de Justiţie a anulat decizia Curţii de apel”.



3. Cu doar câteva zile înaintea alegerilor din 24 februarie, liderii binomului PAS-PPDa au declarat public că ar fi fost intoxicaţi cu mercur de către actuala guvernare. Medicii toxicoloogi spun, însă, că doar o concentrare de cel puţin 10 miligrame de acest metal greu, într-un decalitru de sânge, poate provoca o eventuală intoxicaţie. Mai mult, Maia Sandu şi Andrei Năstase nu au depus nicio plângere la poliţie, de unde a devenit clar că cei doi au minţit cu bună ştiinţă.



4. Candidatul PAS-PPDA pe circumscripţia Ungheni, Octavian Ţîcu a scris, într-o postare pe Facebook, că tatăl său, angajat al centrului local de sănătate publică, ar fi fost concediat, din cauza opţiunilor politice ale fiului său. Conducerea instituţiei vizate a dezminţit această informaţie. Dumitru Țîcu nu a fost concediat, ci nu i s-a prelungit contractul de muncă expirat pe 31 decembrie din mai multe motive: CSP „Măcărești-Costuleni” avea șase asistenți medicali la doi medici, deși ar fi trebuit să aibă patru asistenți; Dumitru Țîcu este pensionar; instituția nu are bani pentru un salariu în plus.



5. Candidatul PAS-PPDA pe circumscripţia Criuleni, Lilian Carp, l-a acuzat pe directorul spitalului raional Criuleni, Nicolae Croitor, de utilizarea resurselor administrative şi implicare a instituţiei pe care o conduce în campania electorală. La rândul său, Nicolae Croitor susţine că a participat la o întâlnire cu locuitorii satului Hîrtopul mare, alături de candidatul PDM pe circumscripţia Criuleni, Veaceslav Burlac, dar nu se afla în exercițiul funcției. Nicolae Croitor a publicat, în facsimil, şi cererea de concediu.