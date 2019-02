Alimentele care sunt mai sănătoase pentru organism când sunt consumate în stare crudă

Deși cele mai multe alimente ajung, mai devreme sau mai târziu, să fie gătite, există o serie de bucate care sunt mai sănătoase pentru organism atunci când sunt consumate în stare crudă.



Planificarea unui stil de viață sănătos aduce cu sine schimbări serioase în alimentație. Consumul de legume și de fructe este cel care face diferența și totodată, contează și modul în care sunt consumate toate alimentele. De aceea, este important să știm când e bine să le gătim și când este recomandat să le mâncăm în stare crudă, pentru a putea profita de nutrimentele atât de necesare organismului.



Legumele

Majoritatea legumelor pot fi consumate în stare crudă. Un exemplu bun este broccoli. Acesta conţine fibre solubile şi insolubile, vitamina C în cantităţi mari şi vitamina K, necesară pentru o bună circulaţie sanguină. Broccoli are în compoziție un compus numit sulforafan, care acționează direct asupra unei bacterii dăunătoare organismului, ce provoacă de regulă mai multe afecțiuni gastrice. De asemenea, este o legumă bogată în fitonutrimente, eficiente în diminuarea riscului de diabet și de boli cardiovasculare. În cazul în care nu îl poți consuma crud, o altă variantă ar fi gătirea lui la aburi, dar nu mai mult de 5-6 minute, ca să-și păstreze măcar o parte din proprietăți. Și sparanghelul este o alegere bună pentru organism, pentru că are în compoziție antioxidanți care au un rol protector pentru celulele organismului. Poate fi consumat ca o gustare între mese.



Semințele

Consumul de semințe crude este recomandat, deoarece, când sunt gătite, își pierd cele mai importante proprietăți. Semințele de chia conțin antioxidanți, fibre, proteine, calciu și magneziu. Ele scad riscul bolilor cardiovasculare și stabilizează nivelul zahărului din sânge. Încearcă să introduci în meniu și semințe crude de floarea soarelui, care sunt bogate în acid folic și în grăsimi bune. Consumul lor ajută și în combaterea bolilor de rinichi sau de bilă. Pentru alte surse de proteine și vitamine, sunt recomandate și semințele de dovleac, susan sau cânepă.



Sucurile din fructe și legume

Poți beneficia de aportul de vitamine din fructe și legume doar dacă prepari sucurile în casă. Evită băuturile din comerț, chiar dacă este pe etichetă e specificat că sunt naturale, fiindcă ele trec prin mai multe etape înainte să fie ambalate și gata de consum. Cea mai sănătoasă variantă este achiziționarea legumelor sau fructelor proaspete și prepararea lor. Astfel, te vei bucura de o serie de beneficii pe care le aduce doar varianta lor crudă, neprocesată.