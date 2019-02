Comisia Electorală Centrală (CEC) a stabilit la una din ședințele anterioare particularitățile de votare ale unor categorii de alegători la alegerile parlamentare și referendumul republican consultativ din 24 februarie 2019, comunică MOLDPRES.



Astfel, alegătorii care nu au înregistrare la domiciliu și/sau reședința este expirată, pot vota pentru candidații din circumscripția națională și referendumul republican consultativ la orice secție de votare, unde vor fi înscriși în liste electorale suplimentare. În cazul în care alegătorul are și domiciliu, și reședință, în perioada valabilității reședinței, acesta votează în localitatea în care își are reședința.



De asemenea, au fost precizate condițiile votării pentru unele categorii de cetățeni, care prezintă excepții. Studenții și elevii cu drept de vot, înmatriculați la instituții de învățământ într-o localitate în care nu au înregistrare la domiciliu sau la reședință, pot vota la orice secție de votare deschisă în această localitate. Totodată, dacă au domiciliul/reședința în aceeași circumscripție uninominală cu instituția de învățământ la care sunt înmatriculați, aceștia pot vota și pentru candidatul din circumscripția uninominală.



Alegătorii cu drept de vot care în ziua votării se vor afla în spitale, stațiuni balneare, case de odihnă, amplasate în altă localitate decât locul permanent de trai, pot vota pentru candidații din circumscripția națională și referendumul republican consultativ, iar dacă au domiciliul/reședința în aceeași circumscripție uninominală pot vota și pentru candidatul din circumscripția uninominală.



Persoanele deținute pe baza unui mandat de arest până la pronunțarea sentinței judecătorești, persoanele condamnate la închisoare a căror sentință nu este definitivă, cele care execută o sancțiune contravențională sub formă de arest, persoanele condamnate la închisoare prin hotărâre judecătorească definitivă, aflate în instituțiile penitenciare, într-o localitate în care nu au înregistrare la domiciliu sau la reședință, pot vota pentru candidații din circumscripția națională și referendumul republican consultativ, iar dacă au domiciliul/reședința în aceeași circumscripție uninominală pot vota și pentru candidatul din circumscripția uninominală.



Persoanele care își satisfac serviciul militar pot vota la alegerile parlamentare pentru candidații din circumscripția națională și la referendumul republican consultativ la secția de votare din localitatea în care este dislocată unitatea militară.



Mâine, 24 februarie 2019, cetățenii Republicii Moldova cu drept de vot sunt așteptați la urne pentru a alege deputații. În aceeași zi va fi desfășurat și un referendum consultativ privind numărul parlamentarilor și posibilitatea revocării acestora.