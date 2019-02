VIDEO//Jăka Banditu’: Mă simt „loh” că vreodată am putut să mă asociez cu așa personaje ca Maia Sandu

Celebrul moldovean stabilit cu traiul în SUA, Jăka Banditu’ (Eugeniu Cheptănaru), a postat un mesaj pe pagina sa de Facebook în care se arată înfuriat la culme de comportamentul extremist al liderei PAS. Mai jos vom reda nemuțumirea sa, dar VĂ AVERITIZĂM CĂ LIMBAJUL ESTE NECENZURAT.



Inițial Jaka Banditu’ a vrut să stea de o parte în această campanie electorală, să nu se implice absolut deloc, dar îi este greață de experiența care a avut-o după ce a privit un video pe Facebook cu Maia Sandu. De aceea a decis să reacționeze în consecință. „În afara de câteva videouri pe care le-am văzut neintenționat, nu urmăresc nimic legat de alegeri, am un profil pe facebook, unde o am în druji pe mama și femei-mea numa și alți 3 druji, atât. Nu-s abonat la pagini de ștori și nici nu vreau… în fine, nu despre asta e vorba”, scris Jăka Banditu’.



Aceasta spune că a văzut că cineva a dat share la un video cu Maia Sandu, în care lidera PAS „cu ibala speriată ca de tun, zice să nu-l votați pe Alin Patron, pentru că, aista ar fi afiliat cu PD și ei au dovezi. Bun, pân aiși îi tot za*bisi, până am văzut că cineva a dat share la un live cu Alaiba, candidatul PAS. Intru eu la el pe live și îl întreb – care-s dovezile? La care el, zice – păi, nu exact dovezi, sunt doar presupuneri personale (!), dar sunt foarte cercetate… apușoară, cu alte cuvinte. Îl întreb iar – de când îs presupunerile personale dovezi? La care, aista zice – nu, ele nu pot fi considerate ca dovezi, dap eu nici n-am zis așa, asta tu amu ma învârtești, pentru că ești troll… eu, s*ka, troll?!?!? Da nu menya nah*i!!!”, a scris Jăka furios.







„Să-mi sugă p*la tot blocu lor și toți lașpeșii pe care dalb*iobu ista i-o convins de ceva!!! Ei când n-au răspunsuri, una-doua și zic “troll”, “postaci”… f*tu-vă-n gură de intelectuali borâți!!! Aista (Alaiba) să vă reprezinte interesele? Lu’ aista i-i p*hui de voi waaaaay!!! La p*la vă vede, din start. Atât! Mă scuza’i, trebuia s-o zic”, a spus internautul.



„Nu, asta nu-i agitație electorală, prosta mă simt loh, că am putut vreo dată să mă asociez cu așa personaje ca Maia Sandu… mi-i greață de mine! Votați cu cine vreți, dar gândiți-vă cu capul și nu cu c*rul!”, a mai spus Jăka Banditu’.