Mai multe federații și asociații sportive din Moldova anunță susținerea Partidului Democrat la alegerile de duminică

Mai multe federații și asociații sportive din Republica Moldova și-au anunțat susținerea pentru Partidul Democrat din Moldova la alegerile din 24 februarie. Într-o declarație semnată de către conducerea a 13 uniuni sportive se menționează că sportivii au decis să voteze singurul partid pentru care faptele contează. Printre argumentele invocate de către reprezentanții federațiilor se numără susținerea acordată constant petru dezvoltarea sportului, inclusiv construcția Arenei Chișinău, transmite Politics.MD.



”Sportul de performanță din Republica Moldova are nevoie de investiții constante. Sportul are nevoie de condiții moderne pentru ca sportivii să se poată pregăti la cel mai înalt nivel. Sportul are nevoie de atenție din partea guvernării, atât pentru participarea la competiții, cât și pentru recunoașterea rezultatelor obținute la nivel național și internațional. Sportul din Republica Moldova are nevoie de terenuri amenajate pentru ca din ce în ce mai mulți tineri să se îndrepte către acest domeniu. Republica Moldova are nevoie de sport și de performanță. Singurul partid care poate continua să acorde sportivilor toate acestea este Partidul Democrat din Moldova”, se menționează în declarația remisă presei.



Și pentru că, în opinia sportivilor, PDM este singurul partid care a fost dintotdeauna alături de ei și a înțele cât de necesar este pentru țara noastră să avem o Arenă la standarde internaționale, aceștia îndeamnă alegătorii să-și dea votul pentru democrațil.



”Îndemnăm pe toți cei care cred în sport, în munca noastră pentru ca imnul țării să fie ascultat pe podiumurile din întreaga lume, să susțină pe 24 februarie PDM”, se arată în declarația comună a 13 federații și asociații sportive.



Documentul a fost semnat de către Federația K1, cea de box tailandez și muai thai, federația națională de lupte mixte, de tir, de jiu-jitsu, de bodybuilding, de caiac-canoe, handbal, de canotaj, de pentatlon modern, de lupte, de tenis de masă și de federația de sporturi nautice.