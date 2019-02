Usatîi a plătit pentru protestele lui Năstase, la care a participat și Sandu

Protestele organizate de Platforma DA în 2015-2016 în Piața Marii Adunări Naționale, dar și alte activități cu care se mândrește Andrei Năstase, au fost finanțate de către liderul formațiunii Partidul Nostru, Renato Usatîi. Detalii au fost oferite de către acesta într-o intervenție live pe Facebook.



În particular, Usatîi a spus clar că a plătit pentru transportarea oamenilor la protest, dar și pentru colectarea semnăturilor, inițiată de Andrei Năstase în scopul modificării Constituției prin referendum, ca șeful statului să fie ales de către popor.



”Cei din Platformă, toată lumea ține minte că atunci când era protest mare, trebuiau să se pornească vreo două-trei sute de autobuze, cine să achite? Renato Usatîi trebuie să achite. Ei urcau toți – de la Platformă, de la socialiști, de la Partidul Nostru, cetățeni simpli. Când Platforma DA ”bucsuie” cu semnăturile pentru referendum, hai că trebuie de ajutat, Partidul Nostru are 13 primari de orașe și 50 de sate. 100 de mii de semnături. Platforma DA face PR – noi am făcut asta, noi am adunat, dar oamenii mei, săracii, au muncit. Atunci nu vă mirosea nici a Usatîi, nici așa mai departe”, a spus Usatîi.



Dezvăluirile vin ca o reacție după ce candidații binomului Sandu-Năstase la alegerile parlamentare au semnat un document prin care se obligă să nu coalieze, în viitorul legislativ, cu niciun partid, inclusiv cel al lui Renato Usatîi.