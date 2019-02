Un alt lider politic dă de pământ cu Maia Sandu și Andrei Năstase în telenovela „otrăvirii”

În cadrul unei adresări în direct către moldoveni, președintele „Partidului Nostru”, Renato Usatîi, a vorbit despre declarațiile Maiei Sandu și a lui Andrei Năstase, care ar fi fost otrăviți cu mercur. Usatîi a luat în derâdere declarațiile acestora, spunând că dacă va ajunge să moară, Andrei Năstase o va face din cauza aburilor de sub fusta Maiei Sandu.



Fostul primar al municipiului Bălți a spus că atâta timp cât nu este pusă pe masă o hârtie cu expertiza medico-legală a acestora, declarațiile lor sunt niște falsuri. Usatîi spune că este gata să le plătească, controalele, analizele personal, adică să le ofere acele 2-3 mii de euro, pentru ca să afle sigur dacă există sau nu urmă de mercur în organismul lor. Medicii îi vor verifica de mercur și droguri.



Președintele PN spune că Maia Sandu l-a speriat pe Andrei Năstase și îl amenință pentru ca să nu mai comunice cu Usatîi. „Andrei Năstase a devenit al doilea Filat și nu se deosebește de Dodon. Când îi trebuie lui, e alături (n.r. alături de Partidul Nostru)… în rest, stă la Maia Sandu sub fustă. Năstase nu va muri din cauza la uraniu, Năstase va muri pentru că se va înăduși la Maia Sandu sub fustă, pentru că la Maia e un „duhman” de-acela mare, ca în „akop” pe vremea războiului, când nu prea erau băi. Andrei o să se înece de la aburii de la Maia sub fustă.”. spune Usatîi.



Usatîi mai spune că Maia Sandu va pleca din Moldova după ce va afla rezultatele alegerilor: „Maia Sandu va pleca în facebook, vă spun eu. După alegeri, ea va trage un bocet, mai ales că mulți oameni de la ea vor trece la Plahotniuc. Plus că Maia Sandu mai stă în mașină la Șor, iar Șor poate să o țină cu ceva pe Maia, și asta tot e spectacol că ei nu fac coaliție. Și mai sună și „unchiul Sam” de peste ocean și-i spune că trebuie să salveze Moldova și Maia Sandu îl va lăsa pe Năstase.”



Acesta a amintit lui Năstase că la proteste, la colectat semnături, la alegeri de primar chiar, de fiecare dată când i-a cerut ajutorul, acesta l-a ajutat. Iar acum, când Maia Sandu l-a impus să semneze acel acord, dă cu piciorul în oamenii Partidului Nostru.