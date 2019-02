VIDEO//Sergiu Mocanu, către ”otrăviții” Sandu și Năstase: Opriţi-vă, smintiţilor!

Liderul Mişcării Social-Politice Antimafie, Sergiu Mocanu, a plasat un mesaj dur la adresa fruntaşilor PAS-PPDA, Maia Sandu şi Andrei Năstase, care au declarat astăzi că ar fi fost otrăviţi cu mercur.



“Opriţi-vă, smintiţilor! În lipsa unei expertize medico-legale şi în lipsa unei cereri depuse la poliţie, eu pot crede şi vă spun cu certitudine că, deocamdată, a fost intoxicată doar opinia publică. Vă rog să trataţi cu foarte multă prudenţă astfel de bombe mediatice. Nu-mi rămâne decât să-mi exprim regretul că oamenii au ajuns, în disperarea lor, să recurgă la asemenea hapuri, ca să vă prindă de suflet şi să vă scoată la vot”, a declarat Sergiu Mocanu.



Amintim că Sandu și Năstase au declarat astăzi că suspectează că ar fi otrăviți cu mercur de către democrați.



Cu o reacție a venit și deputatul PDM Sergiu Sîrbu. ” Eu tot am găsit metale grele în mine, de toate felurile și am simțit o forță neobișnuită în ultima perioadă, o energie fantastică. Credeam că e adrenalina campaniei electorale, dar, urmărind ce au spus cei din binomul Sandu-Năstase, înțeleg că poate e de la metalele astea. Am fost otrăviiiit!!!”, a scris Sîrbu pe Facebook.