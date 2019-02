Prioritățile Partidului ȘOR pentru întoarcerea moldovenilor acasă: indemnizații de 5.000 de euro, asistență medicală gratuită, scutirea de taxe și impozite

Partidul Politic „ȘOR” este singura formațiune politică din Republica Moldova care are un program concret menit să stimuleze revenirea moldovenilor în patrie. Acestea au fost prezentate joi, 2 februarie, de candidatul formațiunii în circumscripția 50 (Europa de Vest), Tatiana Platon. Printre facilitățile menționate sunt acordarea unei îndemnizații unice de 5.000 de euro fiecăruia cetățean care va reveni, scutirea de taxe și impozite, asigurare medicală gratuită.



Tatiana Platon, care se află de peste 16 ani în afara țării, spune că a cunoscut pe pielea proprie ce înseamnă „pâinea printre străini”. De aceea a ales să reprezinte anume Partidul ȘOR, pentru că este singurul partid care a demonstrat că are grijă de cetățenii plecați peste hotarenu doar în ajunul alegerilor.



Partidul ȘOR are un program bine stabilit menit să aducă moldovenii acasă. Pentru a-i ajuta să suporte mai ușor revenirea, programul prevede alocarea unei îndemnizații de 5.000 de euro fiecărui cetățean care va decide să revină acasă. „Știm că cei care revin au nevoie de un sprijin din partea autorităților. De aceea propunem pentru fiecare compatriot care revine acasă, pentru fiecare membru al familiei, o prestație financiară de 5.000 de euro. Va fi o bază de pornire pentru fiecare cetățean care va vrea să se întoarcă acasă”, a explicat Tatiana Platon.



De asemenea, toți cetățenii care vor reveni, vor beneficia de asistență medicală gratuită pe o perioadă de trei ani.



Partidul ȘOR propune ca statul să acopere și cheltuielile de import a bunurilor pe care cetățenii vor decide să la ia cu ei.



Iar cei care vor dori să inițieze o afacere vor fi scutiți de toate taxele și impozitele pentru o perioadă de trei ani.



Totodată, moldovenii reveniți în patrie vor beneficia și de alte programe sociale care în prezent sunt implementate la Orhei, dar pe care Partidul ȘOR își propune să le extindă la nivel național. Printre acestea sunt „capitalul matern”, care prevede alocații de 7.000 și 10.000 de lei la nașterea copilului și „locuințe sociale” pentru care tinerele familii achită o taxă de doar 500 de lei lunar timp de 35 de ani.



Partidul ȘOR realizează deja la Orhei un program similar, datorită căruia peste 100 de familii au revenit la baștină, a amintit Tatiana Platon. „La Orhei s-au întors acasă mai bine de 100 de familii care se integrează, fac parte din proiectele noastre sociale. De asemenea program este nevoie în toată țara. Noi vom susține aceste proiecte la nivel național”, a dat asigurări Tatiana Platon.



Ea a menționat că doar Partidul ȘOR are un asemenea program, doar Partidul ȘOR este formațiunea care face ceva pentru cetățenii din diasporă. „Haideți să facem o schimbare. Este timpul nostru să hotărâm, pentru că până acum hotăra cineva în locul nostru. Avem un partid care este aproape de poporul său. Am demonstrat în 3 ani și jumătate,nefiind la guvernare, rezultate frumoase pentru oameni”, a menționat candidata Partidului Politic ȘOR în adresarea sa către moldovenii din diasporă.