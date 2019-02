50 de burse de merit pentru cei mai buni studenți din țară

Centrul de Informații Universitare a selectat finaliștii celei de-a XXIII-a ediții a programului „Burse de Merit”. 50 studenți și masteranzi din țară vor ridica burse în valoare de 12 mii de lei fiecare, transmite IPN.

În cadrul acestei ediții a concursului și-au depus dosarele 221 de studenți de la 18 instituții de învățământ superior din Moldova. Ca rezultat al evaluării dosarelor de aplicare și a prestației candidaților la o probă scrisă, 35 de studenți din ultimul an de studiu, ciclul licență (inclusiv penultimul an din cadrul programelor de studii integrate) de la nouă instituții și 15 studenți din primul an de studii, ciclul masterat (inclusiv ultimul an din cadrul programelor de studii integrate) de la șapte instituții din țară au devenit finaliștii programului „Burse de Merit” din acest an.

Cei 50 de învingători au fost selectați de către o Comisie independentă de experți, constituită din reprezentanți ai Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, comunității academice și societății civile. Lista completă a finaliștilor poate fi accesată pe pagina web a Centrului de Informații Universitare.

Programul „Burse de Merit” este organizat cu suportul financiar al partenerilor BC „Moldova Agroindbank” SA și Orange Moldova, sub egida Consiliului Rectorilor din Republica Moldova.

În total, pe durata celor douăzeci și trei ediții ale programului, peste 5 700 de studenți au participat la concurs, dintre care 1 500 au beneficiat de Burse de Merit.