Ilan Șor: vom asigura pensia minimă de 5.000 de lei

Odată cu victoria Partidului Politic ȘOR la alegerile parlamentare, pensia minimă va fi majorată până la cel puțin 5.000 de lei, pensionarii vor primi medicamente gratuite, iar mărfurile și serviciile pe care le vor procura vor fi scutite de impozite, a garantat miercuri, 20 februarie, în cadrul unui briefing, liderul formațiunii, Ilan Șor.



El a precizat că Partidul ȘOR are un program economic bine argumentat, bazat pe soluții reale și testate deja în municipiul Orhei. O parte importantă a programului Partidului ȘOR se referă la pensionari, oamenii care au construit Republica Moldova de astăzi și care merită o viață decentă. Programul pentru pensionari este bazat pe trei piloni, iar unul dintre aceștia se referă la majorarea imediată a pensiei minime până la 5.000 de lei. Aceasta însă va crește an de an, odată cu majorarea salariului mediu.



„Pensia mizeră care o primesc astăzi nu le ajunge practic pentru nimic. Este anormal. Iată de ce Partidul ȘOR a elaborat un program concret de majorare a pensiilor. Garantăm că pensia va constitui minimum 80% din salariul mediu. Astăzi, aceasta ar însemna aproximativ 5.000 de lei. Dar cu cât va crește salariul mediu, cu atât va crește și pensia. Astfel, garantăm fiecărui pensionar o pensie minimă de 5000 de lei”, a punctat Ilan Șor.



De asemenea, programul formațiunii sale pentru pensionari mai prevede anularea taxelor directe și indirecte la mărfurile și serviciile pe care le procură pensionarii, ceea ce va conduce la reducerea acestora cu 30%. De asemenea, Partidul ȘOR promite asigurarea pensionarilor cu medicamente gratuite.



Ilan Șor a dat asigurări că echipa sa știe cum să realizeze reformele necesare pentru a realiza toate promisiunile electorale, așa cum a făcut și la Orhei. „Știți că avem un program economic bine elaborat. Suntem singurul partid care are un program economic ce va asigura creșterea bugetului și creșterea economică. Acest program se bazează pe ce am obținut la Orhei. Dacă la Orhei am crescut bugetul de 3 ori în decurs de 3 ani, în țară, unde vom avea mai multe pârghii, vom obține asemenea realizări cu atât mai ușor”, a promis Ilan Șor.