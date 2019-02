Fost fruntaș al Platformei DA: Am crezut că cei din platformă nu pretind de a fi șefi de partide, dar ulterior ne-au ignorat, când au devenit vedete în PMAN

Președintele PPDA, Andrei Năstase, este implicat în afaceri tenebre, alături de nașul său de cununie, Victor Țopa. Din acest motiv, liderul Partidului Societății Progresiste, Marin Livădaru, care a făcut parte anterior din Platforma Demnitate și Adevăr s-a dezis de Năstase, care a deturnat mișcarea protestatară din 2015. Declarațiile au fost făcute în cadrul unor dezbateri electorale la postul de televiziune TVC 21.



”Am crezut orb în conducerea acestei forțe. Am mers alături de acea platformă care a spus că va fi ca un arbitru între societate și viitoarea clasă politică. Am crezut în faptul că cei din platformă nu pretind de a fi șefi de partide, așa a fost promisiunea lor, dar ulterior ne-au ignorat când au devenit vedete în PMAN. Nu vreau să-l atac pe dl Năstase sau pe dl Slusari pentru că sper că într-o bună zi vor recunoaște greșeala pe care au comis-o față de Partidul Societății Progresiste. Îi îndemn să înceteze această campanie care este una bazată pe critică și nu pe propuneri concerte, deoarece în PD și PSRM sunt mulți oameni sinceri și cinstiți cu care trebuie să colaborarăm”, a spus Livădaru.



Amintim că liderul PL, Dorin Chirtoaca, a prezentat, recent, mai multe documente care confirma ca pretinsul investitor german, care a stat în spatele tranzacției dubioase de privatizare a Air Moldova este Victor Țopa. Iar finul său de cununie al acestuia, Andrei Năstase, a obținut, profitând de acest fals, condamnarea Moldovei la CtEDO și achitarea sumei de 7 milioane de euro sub forma de compensații.



Victor Țopa a fost condamnat în Moldova pentru alte ilegalități, dar a fugit în Germania de justiție. De acolo el finanțează Partidul Platforma Demnitate și Adevăr și trustul de presă Jurnal.