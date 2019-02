Municipiile Constanța și Iași au plătit cu peste 50 000 de euro mai mult pentru un autocar „ISUZU”, exact ca cele expuse în PMAN. Cu cât vinde producătorul un autocar

Procurarea celor 31 de autobuze „ISUZU Cityport” de către Primăria Chișinău a provocat controverse în R. Moldova. Fostul primar al capitalei, Dorin Chirtoacă, susține că autobuzele ar fi la mâna a doua și prețul plătit pentru acestea, sub 130 de mii de euro per unitate, ar fi prea mare. Pe de altă parte, autoritățile municipale afirmă că în cadrul licitației a fost desemnată cea mai bună ofertă și că doar câteva autocare expuse în PMAN sunt produse în 2017, restul fiind din 2018. În același timp, site-ul oficial al producătorului de autocare arată că prețul de pornire al modelului procurat de Primăria Chișinău este de 143 de mii de euro.



Primarul general interimar al capitalei, Ruslan Codreanu, anunța zilele trecut că Parcul Urban de Autobuze va fi dotat cu 31 autocare de model „ISUZU Cityport”, iar costul acestora de ridică la 80 de milioane de lei (aproximativ 4 123 095 de euro). Astfel, prețul unei unități de transport este de 133 000 de euro.



Autocarele „ISUZU” sunt destul de populare și în România. Cel puțin două municipii importante, Constanța și Iași, au procurat asemenea autocare în ultimii doi ani. Prețul pentru un autocar procurat de cele două municipii este mai mare decât cel plătit de Primăria Chișinău.



Potrivit Ziarului de Iași, Primăria Iași a achiziționat 88 de autocare noi în anul 2017, după ce firma „ISUZU” a câștigat licitația. Valoarea contractului a fost de 15 milioane de euro. „Un autobuz costă 774 800 de lei (aproximativ 190 000 de euro)”, scria anterior ziaruldeiasi.ro.



La mijlocul anului 2018, și Primăria Constanța a procurat 104 autobuze de model „ISUZU Cityport”. Achiziţia s-a făcut în baza unui împrumut contractat de Primăria Constanța de la Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare. Cele 104 autobuze au costat 100 de milioane de lei (peste 21 de milioane de euro), transmitea adevarul.ro. Astfel, prețul unui autocar procurat de Primăria Constanța depășește 200 de mii de euro.



Ca să ne convingem care este totuși prețul autocarelor procurate de Primăria Chișinău, am accesat site-ul producătorului de autocare „ISUZU”. Astfel, prețul unui autocar „ISUZU Cityport”, produs în 2019, pornește de la 861 732 de lire turcești (143 414 euro). În acest preț nu este inclusă livrarea și dotările suplimentare.



De menționat că autobuzele noi sunt de tipul Euro 6, au o lungime de 12 metri, câte trei uși cu două pliuri duble, vor putea transporta minimum 90 de pasageri și au minimum 25 de scaune. Mijloacele de transport în comun au podeaua joasă, acces pentru persoane cu dizabilități și spațiu rezervat pentru scaun. De asemenea, acestea sunt dotate cu aer condiţionat în salonul de pasageri și în cabina conducătorului auto.