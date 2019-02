Vlad Plahotniuc: Vom continua investițiile și reformele ȋn agricultură până când țara noastră va atinge potențialul uriaș pe care ȋl are

O infrastructură mai bună, gazificare, locuri de muncă și medici de familie ȋn fiecare localitate. Acestea sunt priorităţile Partidului Democrat pentru raionul Nisporeni, anunţate de către liderul formaţiunii, Vlad Plahotniuc, în cadrul unor întruniri electorale în satele Marinici, Șișcani și Bolțun.



“Oamenii de aici mi-au confirmat că multe lucruri s-au schimbat în bine în ultimii ani și că pe 24 februarie vor vota Partidul Democrat, pentru a putea continua ce am început - proiecte pentru o infrastructură mai bună, gazificare, locuri de muncă și medici de familie ȋn fiecare localitate”, a scris Vlad Plahotniuc, într-o postare pe facebook.



Un alt domeniu important este, în opinia liderului PDM, cel al agriculturii.



“Ȋn discuțiile noastre, o atenție sporită am acordat-o agriculturii. Sunt fermieri harnici aici, la fel ca ȋn toate satele Moldovei și cu toții au nevoie de sprijinul statului pentru a se dezvolta. Noi deja am venit cu multe măsuri ȋn domeniu – subvenții cu o valoare fără precedent, modernizarea legislației și suport pentru irigații. Viziunea noastră este una clară – vom continua investițiile și reformele ȋn acest sector până ce țara noastră va atinge potențialul uriaș pe care ȋl are”,a mai scris Vlad Plahotniuc.