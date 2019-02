Ce spun astrele azi, 7 februarie

Berbec

Astrele va influenteaza sa fiti mai putin concilianti, mai putin intelegatori; daca veti merge pe aceasta cale, lucrurile nu vor sta deloc bine pentru voi. In plan profesional, va fi nevoie sa gasiti solutii unor probleme care revin periodic in atentie; se cere sa le rezolvati, o data pentru totdeauna, pentru a nu va stresa inutil, mereu, din cauza acelorasi chestiuni; fiti, de asemenea, atenti la eventuale gelozii din partea unor colegi, care abia asteapta sa calcati gresit. Utilizarea veniturilor familiei poate deveni subiect de discordie in relatia cu partenerul; incercati sa ajungeti, de comun acord, la o intelegere in aceasta privinta, inainte ca situatia sa se complice prea mult.



Taur

Dragostea la prima vedere s-ar putea sa nu se transforme in acea relatie durabila la care visati; ba chiar s-ar putea sa fie o mare dezamagire, care sa va franga inima. Fiti, deci, mai circumspecti atunci cand sunteti intr-o astfel de situatie. Cei casatoriti, vor trebui sa-si dezvolte capacitatile de comunicare, pentru ca relatia de cuplu sa mearga, intr-adevar, bine. Judecata corecta va poate salva de la multe neplaceri, de aceea lasati-va timp sa analizati mai bine, mai ales chestiunile importante, inainte de a lua o hotarare decisiva. In a doua parte a zilei, nu ezitati sa petreceti timp cu prietenii intimi, pentru a consolida legatura cu acestia.



Gemeni

S-ar putea sa va fie ceva mai greu sa va intelegeti copii, insa va trebui sa faceti eforturi sa va puneti in pielea lor si sa priviti lucrurile din punctul lor de vedere. Cu putina bunavointa si rabdare, lucrurile ar putea fi rezolvate foarte usor; in oricecaz, nu recurgeti la autoritarism, la impunerea fortata a propriului vosru punct de vedere, pentru ca rezultatele vor fi, in mod clar, negative. Calitati precum dinamismul, tenacitatea, entuziasmul si implicarea serioasa vor fi extrem de apreciate de cei din jur. Astrele vor favoriza intalnirile amoroase; daca sunteti in cautarea sufletului-pereche, nu stati deloc pe ganduri: iesiti si cunasteti oameni noi. Nu veti sti niciodata ce poate sa va rezerve o intalnire aparent banala.



Rac

Este momentul potrivit sa puneti la cale strategii pentru viitor. Fiecare lucru va veni la locul lui, la timpul potrivit, insa pentru asta trebuie sa aveti rabdare si intelepciune pentru a lua deciziile cele mai potrivite in imprejurarile date. Adaptabilitatea ar putea fi un atu foarte important pentru voi, pe parcursul evenimentelor de peste zi. Intotdeauna actionati cu chibzuinta si, atunci cand vi se pare ca exista neclaritati, mai lasati putin timpul sa decanteze problemele in cauza. Uneori, solutiile pot sa apara de la sine, fara a fi cautate prea mult. In familie, veti gasi caldura si intelegere din partea celor dragi; aprecierea si tandretea acestora este de ajuns pentru a va face fericiti.



Leu

In anumite momente, este bine sa va insuflati singuri incredere si siguranta pe propriile capacitati, sa adoptati o atitudine optimista care sa va permita sa mergeti inainte cu succes. Situatiile dificile le veti depasi numai contand pe o atitudine ferma, decisiva. Integritatea profesionala de care dati dovada va fi foarte apreciata de colegii de munca; perfectionismul exagerat poate, insa, afecta eficienta actiunilor initiate. Dullciurile si grasimile nu fac deloc bine, nici siluetei, nici starii de sanatate; daca aveti tendinta de a consuma cantitati mari din aceste produse, treceti urgent la o limitare in privinta acestora, pentru a preveni probleme de sanatate ce ar putea sa apara ulterior.



Fecioara

Exista multe lucruri care va plac, insa prea putine resurse pentru a le achizitiona. Trebuie sa fiti ceva mai atenti cu bugetul astazi si sa eliminati acele cheltuieli care nu sunt absolut necesare; achozotiile de lux nici nu intra in calcul, chiar daca v-ar tenta foarte mult. Va puteti dezechilibra bugetul in mod esential, in urma unei astfel de achizitii. Aveti mare grija si sa platiti toate facturile neachitate. In plan profesional, nu trebuie sa porniti de la premisa ca va lipseste ceva, pentru a ajunge la un anume nivel. Aceasta este o atitudine de invins; ganditi-va ca sunteti capabili, ca puteti face fata provocarilor si, in aceasta nota optimista, se poate spune ca sunteti pe drumul cel bun pentru a castiga batalia.



Balanta

Chestiuni marunte va distrag atentia de la ceea ce v-ati stabilit deja in planul acestei zile, astfel incat timpul risca sa treaca pe langa voi fara prea mult folos; un management mai riguros, din acest punct de vedere, va poate creste, in mod substantial, productivitatea. In plan personal, veti experimenta o stare emotionala destul de acuta; s-ar putea sa ajungeti la concluzia ca inima si mintea voastra spun doua lucruri total diferite. Va trebui sa le armonizati cat de cat, pentru a nu fi total bulversati pe ziua de astazi. Nu va stresati pentru a lua hotarari decisive sau pentru a va asuma angajamente importante. Ziua de astazi nu este favorabila actelor de bravura, in ceea ce va priveste.



Scorpion

Nu ar trebui sa va intindeti prea mult, in nici o actiune pe care aveti de gand sa o intreprindeti astazi; moderatia ar trebui sa fie masura a toate pe intreg parcursul zilei. Din pacate, veti avea tendinta de a reactiona mult exagerat atunci cand ceva nu va convine si nici energia nu v-o veti doza cu intelepciune. Prea mult zgomot pentru nimic va atrage atentia, insa la modul negativ. Daca va doriti o relatie de cuplu reusita, nu trebuie sa stati cu mainile in san si sa asteptati; actionati pentru ca acest lucru sa se produca. Tineti-va cu perseverenta de ceea ce ati inceput; nu renuntati la diete, dar nici la proiectele voastre de suflet, odata ce ati demarat actiunile.



Sagetator

Sustinuti de climatul astral, veti fi foarte dinamici, incarcati de optimism, gata sa faceti de toate cu entuziasm si daruire. Curajul nu va va lipsi, insa va trebui sa fiti foarte lucizi si realisti, astfel incat sa incercati sa transformati visele in realitate, nu sa traiti intr-o lume a viselor. La munca, este posibil sa apara unele divergente cu partenerii de activitate; ar fi bine sa va pastrati deschisi argumentatiilor si chiar sa pastrati un profil mai discret. Asa veti putea observa mai bine detalii care altora le-ar putea scapa. Daca veti fi dispusi sa faceti concesii, in anumite chestiuni, atmosfera de familie va fi foarte destinsa si fericita, un loc ideal pentru a va reincarca bateriile dupa o zi plina.



Capricorn

Ar cam fi timpul sa puneti frana cheltuielilor fara rost si sa treceti la economii severe, daca vreti sa evitati dezechilibre financiare; puneti bani deoparte si pentru "zile negre", chiar daca acum toate va merg ca pe roate. Ajutati-va prietenii si apropiatii; mergeti in vizita la cunoastinte pe care nu le-ati mai vazut demult. In familie, trebuie sa va obisnuiti cu ideea ca nu voi veti avea ultimul cuvant; daca veti tine foarte mult la acest aspect, sansele de a avea liniste in spatiul domestic astazi scad simtitor. Pentru cei singuri, astrele promit dragoste la prima vedere, aventuri amoroase infocate, insa efemere; nu este momentul potrivit pentru a va angaja decisiv in aceasta privinta.



Varsator

Este bine ca afacerile sa fie afaceri; nu are rost sa lasati sentimentele sa intervina in acest domeniu. Asta nu inseamna ca trebuie sa fiti mai putin umani. Este doar intelepciune a nu amesteca lucrurile, pentru ca astfel ele tind sa se complice, sa lase loc unor interpretari care sa va strice imaginea, reputatia si, in final, sa va afecteze munca depusa in perioada anterioara. Daca aveti ceva kilograme in plus, acum ar fi timpul potrivit sa planificati cum sa scapati de ele. Viata de cuplu ar putea experimenta unele tensiuni, insa nu pun in pericol integritatea caminului; ar fi, totusi, de preferat, sa le aplanati cat mai repede, printr-o atitudine intelegatoare, concilianta.



Pesti

Este un moment potrivit pentru cei care sunt in cautarea unui job; sansele sunt mari sa-si gaseasca un loc de munca potrivit abilitatilor si cunostintelor pe care le detin. Miscarile pe care le veti decide vor avea destul de mult succes, iar acest lucru va ofera satisfactii mari. Proiectele initiate vor fi incununate de succes. Trebuie sa aveti mare grija sa va controlati impulsivitatile mai mult ca niciodata si sa va ganditi mai mult la consecinte, inainte de a va asuma riscuri. Obligatiile pe care le aveti de indeplinit fata de familie, fata de copii, nu sunt optionale; daca veti alege sa va sustrageti de la indeplinirea lor, doar voua va va apartina vina consecintelor.