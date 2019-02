Prim-ministrul Pavel Filip a ținut să vină cu niște precizări pe marginea demisiei asistentei sociale, Ana Pruteanu, din localitatea Sireți, raionul Strășeni.



În contextul în care, acum câteva zile, în presă a apărut o informație precum că o femeie a fost demisă din funcție după ce i-ar fi adresat câteva întrebări incomode lui Filip, premierul a mers să o viziteze pe angajata în cauză, dar și să clarifice situația.



„Am cunoscut-o astăzi pe doamna Ana Pruteanu, despre care am aflat de la știri că aș fi dat-o afară. Un om muncitor, care lucrează cu dedicație ca asistent social. Puțini înțeleg cât de responsabilă și complicată este această meserie și profit de ocazie ca să le mulțumesc tuturor asistenților sociali pentru munca pe care o fac”, a scris pe pagina sa de Facebook Pavel Filip.



Totodată, speculațiile despre demisia femeii din cauza șefului Executivului au fost dezmințite și de către Carolina Cobileanschi, specialistul principal cu atribuții de șef în cadrul Direcției Asistență Socială și Protecție a Familiei a Consiliului Raional Strășeni, care a declarat că demiterea din funcție a doamnei Pruteanu nu are nicio tangență cu politica și că, de fapt, a fost doar o coincidență.



De asemenea, pensionara a fost telefonată de reprezentanții Direcției, propunându-i-se să semneze un contract de prelungire, însă femeia a spus că este indecisă și că are nevoie de timp ca să se gândească, luând în considerare că, anterior, a depus în repetate rânduri cererea de eliberare din funcție pe motiv de boală.