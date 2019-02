Dodon recunoaște că a călătorit cu Shor: „El e un politician cu responsabilitate socială scăzută”

Președintele Igor Dodon l-a numit „clovn" și „bufon" pe liderul Partidului „ȘOR", Ilan Șor, care a dezvăluit ieri că dânsul, precum și controversatul om de afaceri Veaceslav Platon, i-ar fi finanțat campaniile electorale ale șefului statulul.



„Unii concurenți electorali încearcă să-și ridice ratingul pe seama președintelui, doar că nu le va ieși nimic", a declarat astăzi Igor Dodon, în cadrul unei emisiuni de la Accent TV.



Întrebat de ce acceptă să fie batjocorit și nu-l acționează în judecată pe Ilan Șor pentru denigrare, Dodon a menționat că astfel de provocări au fost și vor mai fi. „Dacă aș acționa în judecată orice clovn sau bufon, atunci mi-ar lua tot timpul meu. Ei asta și așteaptă. Noi înțelegem ce se întâmplă. Acest politician cu o responsabilitate socială scăzută nici la WC nu merge fără permisiunea lui Plahotniuc”, a declarat Dodon.



Totuși, Dodon a fost precaut când a fost vorba că i-ar fi amenințat familia lui Șor. Șeful statului a spus că sunt niște linii roșii peste care nu trece. „Eu am câteva principii,pe care nu le încalc niciodată. Nu e voie să atingi familia, copii, soțiile etc. familiile noastre și așa au de suferit. Astfel de atacuri au fost, sunt și vor fi”, a precizat Igor Dodon.



„În ultimii doi ani, încercări de a provoca spre dialog au fost mii. Ei doar asta și așteaptă. Înțelegem ce se întâmplă. Să fim sinceri și să nu atragem multă atenție. E foarte clar. E un politician cu responsabilitate socială scăzută, care nu merge nici să facă treaba mică fără acordul Partidului Democrat și a lui Plahotniuc (n. r. - președintele PDM). I s-a dat o comandă: să lovească în Dodon, în speranța că rating-ul socialiștilor va cădea. Pentru asta se face. Noi ce, nu înțelegem? Nu merită să atragem atenție la asta. Așa provocări vor fi în continuare”, a spus Igor Dodon, arătându-se convins că, în pofida atacurilor, Partidul Socialiștilor va câștiga alegerile din 24 februarie.



În continuare, Dodon a vorbit despre relația sa anterioară cu Ilan Șor, care este condamnat, de prima instanță, la șapte ani și jumătate de închisoare în dosarul Băncii de Economii. Șeful statului a confirmat că a călătorit cu acesta în trecut.



„Pe Ilan îl știu de prin 2009-2010. E dintr-o familie normală. Ne întâlneam cu familiile. Împreună am fost undeva. Dar nu la invitația lui, dar a altor persoane. Nu voi da nume pentru că nu e frumos. Nu eram președinte atunci, eram om simplu”, a spus Dodon.



„Și acum el ce încearcă? Să arate fotografiile cum noi cu soțiile bem ceai? Probabil ăsta e nivelul. Sau că alții au finanțat? Lăsați prostia asta. Înțeleg că sunteți meșteri în a desena orice, cu partenerii voștri. Dar noi am mai văzut asta și înțelegem. Așa că atitudinea e foarte calmă”, a adăugat liderul neformal al socialiștilor.



De asemenea, Dodon a subliniat că atacul lui Șor este menit să slăbească formațiunea al cărei lider neformal este. „Socialiștii vor câștiga, chiar dacă vă place sau nu. Noi vom reacționa cu mult calm și chemăm oamenii să facă la fel”, a conchis Dodon.



Amintim că Ilan Șor a declarat ieri că președintele R. Moldova, Igor Dodon, i-a fost un „bun prieten" care ar fi beneficiat de mai multe servicii ale sale, cum ar fi zboruri cu avionul lui personal, deplasări la Monaco, dar și bani pentru două campanii electorale anterioare de-ale șefului statului. De asemenea, Șor a lăsat să se înțeleagă că are dovezi potrivit cărora Dodon a beneficiat și de resursele financiare ale lui Veaceslav Platon, aflat acum în detenție, căruia i-ar fi promis că-l va grația. Declarațiile lui Shor nu fac decât să confirme ceea ce spunea fostul viceprimar de Orhei, Igor Grigoriev într-un interviu acordat pentru Deschide.MD, acum doi ani.



După ce ne-a acordat acest interviu, Grigoriev a fost amenințat de către Dodon prin intermediul unui sms.



Președinția a pus declarațiile lui Șor pe seama campaniei electorale, adăugând că acesta ar încerca „disperat", prin declarațiile sale, să „distragă atenția de la învinuirile directe care i se aduc în legătură cu furtul miliardului și nelegitimitatea participării lor în scrutinul parlamentar".



Amintim că fostul premier Vlad Filat a fost reținut în baza unui denunț făcut de același Ilan Șor, în care se arăta că primarul i-a oferit călătorii cu avionul, cadouri și bani politicianului. Filat a fost condamnat la nouă ani de închisoare pentru corupție pasivă și trafic de influență.