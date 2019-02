În duet cu Platon: socialiștii se opun venirii unui investitor european la banca raiderului controlat de FSB

Partidul Socialiștilor din Republica Moldova se declară împotriva vânzării pachetului majoritar de acțiuni de la Moldinconbank. Deputatul PSRM Vlad Bătrâncea s-a referit la acțiunile care anterior aparțineau unui grup de acționari controlați de raiderul Veaceslav Platon, scrie deschide.md.



Amintim că, recent, Guvernul a aprobat precontractul cu privire la cumpărarea și deetatizarea acțiunilor nou-emise de Moldinconbank. Potențialul cumpărător este compania „DOVERIE UNITED-HOLDING AD”, investitor european, care ar putea intra în posesia a unui pachet de acțiuni de 63,89%.



”Considerăm că acest lucru este unul periculos și considerăm că acest lucru trebuie oprit urgent și chemăm această guvernare să întrerupă această tranzacție”, a declarat Vlad Bătrâncea.



Reacția socialiștilor vine după ce Platon a venit cu un avertisment în adresa potențialilor cumpărători. Într-o scrisoare deschisă, publicată pe pagina sa de Facebook, Platon susține că vânzarea acțiunilor Moldindconbank, dar și cele ale companiei de asigurări Moldasig, Asito și Alliance Insurance Group, fac parte din rezultatul crimelor comise de un grup condus de criminali care a preluat puterea în Republica Moldova. El menționează că acțiunile acestor companii au fost luate cu forța de la proprietari și că acestea sunt supuse returnării, iar potențialii cumpărători de acțiuni, dacă încheie un acord, nu vor putea conta pe rambursarea banilor cheltuiți pentru achiziționarea acțiunilor.



O posibilă conexiune între Veaceslav Platon și liderul de facto al PSRM, Igor Dodon, a fost confirmată astăzi și de primarul de Orhei Ilan Șor, în cadrul nunei conferințe de presă. Șor a declarat, între altele, că Igor Dodon ar fi beneficiat de bani din partea oligarhului condamnat.



”Am oferit lui Dodon o asistență financiară condiserabilă, mai exact, în două din campaniile sale electorale. La fel cum a făcut-o Veaceslav Platon, de care el acum se dezice, oarecum stângaci și fâstâcit. Sau poate îl va grația chiar, așa cum i-a promis”, a declarat Ilan Șor.

Primarul de Orhei a precizat și în ce a constat ajutorul financiar oferit lui Igor Dodon.



”Nu o singură dată Dodon a vizitat din contul meu, inclusiv Moscova, s-a folosit de avionul meu, mașinile mele, casa mea. Împreună am petrecut timpul foarte bine în casa mea din Rusia, luam prânzul și cina cu familiile noastre. Împreună am vizitat diferite orașe, la bordul avionului meu. De exemplu, am zburat în Monaco, la un meci de fotbal, unde, așa cum e firesc în cazul unui prieten apropiat, m-am străduit să asigur o atmosferă caldă pentru Igor Nicolaevici”, a mai spus Șor.



Amintim că Veaceslav Platon a fost condamnat la 25 de ani de închisoare pentru escrocherie, fraude în proporții deosebit de mari în sistemul bancar și pentru spălare de bani.