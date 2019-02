Șor îl acuză pe Dodon de amenințări cu răfuiala din partea FSB și vine cu detalii despre zborurile șefului statului cu avionul său, inclusiv la Monaco

Primarul de Orhei, Ilan Șor, președinte al partidului care îi poartă numele, îl acuză pe șeful statului de șantaj și intimidare. Într-un brifieng de presă, Șor a declarat că Dodon îi amenință familia cu dosare penale în Rusia, inițiate la comanda FSB.



”El a trasmis că, la rugămintea sa, protectorii săi politici și FSB vor organiza aceste probleme, prin deschiderea dosarelor penale la comandă pe numele meu și al familiei mele în Rusia. În acest mod, el urmărește scopul de a exercita presiuni asupra mea, ca eu să nu-l critic și să nu le spun oamenilor adevărul despre el”, a declarat Șor.



Primarul de Orhei îi cere lui Dodon să înceteze aceste atacuri și îi amintește că deține suficiente informații despre lucruri și situații de care șeful statului ar fi preferat să uite.



”Nu o singură dată, Dodon a mers, din contul meu, inclusiv la Moscova, s-a folosit de avionul meu, mașinile mele, casa mea. Împreună am petrecut timpul foarte bine în casa mea din Rusia, luam prânzul și cina cu familiile noastre. Împreună am vizitat diferite orașe, la bordul avionului meu. De exemplu, am zburat în Monaco, la un meci de fotbal, unde, așa cum e firesc, în cazul unui prieten apropiat, m-am străduit să asigur o atmosferă caldă pentru Igor Nicolaevici”, a venit cu dezvăluiri Ilan Șor.



Acesta a precizat că nu s-ar fi referit niciodată la aceste detalii și evenimente, așa cum a fost rugat personal și de Igor Dodon, dacă nu apăreau amenințările la adresa familiei sale.



Președintele Partidului Șor spune că are și o explicație pentru atacurile din partea liderului neformal al socialiștilor.



”E în panică, partidul său se prăbușește, iar rezultatele alegerilor pot fi dezastruoase pentru socialiști. El vede cum crește partidul Șor, dar cel mai mult a fost șocat de modul în care Moscova a procedat cu el. Priviți ce arată despre el posturile rusești de televiziune. Cât de umilitor este că postul de televiziune retransmis în Moldova chiar de Dodon își șterge picioarele de el, umilindu-l în mod deschis și, în paralel, întreg poportul Moldovei”, a declarat Ilan Șor.