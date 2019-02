Caravana PDM la Florești: Și după alegeri va continua implementarea proiectelor sociale, precum şi iniţiativele în domeniul infrastructurii

Caravana electorală a Partidului Democrat din Moldova a ajuns deja la Florești. În cadrul unei întâlniri cu angajații Inspectoratului Raional de Poliție, că proiectul privind instituirea alocaţiei lunare de 200 de lei pentru copii va fi votat în prima lectură pe parcursul săptămânii curente.



”Familiile care au trei copii, cum este a mea de exemplu, vor primi 600 de lei până la împlinirea de către ei a vârstei de 18 ani. Pentru noi a fost o provocare să facem ordine în finanţele statului şi să găsim bani pentru a majora salariile şi suportul acordat copiilor”, a decarat Candu.



Andrian Candu a mai spus că, în primă lectură, vor fi votate şi proiectele privind acordarea ajutorului de 600 lei de Paşti pentru pensionari, dar şi cel referitor la majorarea indemnizaţiei unice la naşterea copilului până la 10 mii de lei.



”Dacă şi guvernările precedente ar fi la fel de responsabile cum este actuala, iar salariile s-ar fi majorat cel puţin cu 10-15% anual, astăzi noi am fi discutat cu totul alte întrebări, care nu se referă la salarii”, a spus și Eugen Nichiforciuc, candidat al Partidului Democrat din Moldova în circumscripţia nr. 8 Floreşti.



Următoarea destinaţie a candidaţilor PDM a fost Spitalul raional Floreşti. Andrian Candu şi Eugeniu Nichiforciuc, împreună cu colegii, au mers pe jos pe străzile reparate în cadrul programului "Drumuri bune pentru Moldova". Democraţii au vrut să verifice personal calitatea lucrărilor.



”În oraşul Floreşti, personal am mers pe trei străzi reparate în cadrul programului ”Drumuri bune” şi nu am văzut nici găuri, nici deteriorări. Drumurile sunt în stare foarte bună, iar oamenii cu care am discutat sunt mulţumiţi şi au avut doar cuvinte de apreciere”, a spus oamenilor Andrian Candu.



Medicii spitalului relatat că au simţit efectele reformelor şi deja au primit primul salariul majorat cu 20.



”Noi când am făcut calculele, desigur am reieşit din finanţele disponibile, dar vă asigur că următoarea majorare va viza în primul rând asistenţii medical”, a spus Ruxanda Glavan, candidat PDM.



În același timp, Eugeniu Nichiforciuc a dat asigurări că după alegeri va continua proiectele sociale, precum şi iniţiativele în domeniul infrastructurii.



”Probabil cunoaşteţi că, în 2019 planificăm să extindem programul ”Drumuri bune pentru Moldova”. Deja am selectat în fiecare localitate câte un sector de drum care va fi reparat. La fel, este o prioritate reparaţia capitală a drumului naţional R13 Bălţi-Floreşti-Gura Camencii. Reconstrucţia acestui drum va începe din primăvară”, a spus Eugen Nichiforciuc.