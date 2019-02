5 lucruri pe care toți oamenii de succes le fac înainte de somn

Există câteva obiceiuri pe care aproape toți oamenii de succes le fac înainte de culcare. Sunt lucruri aparent banale, care adoptate pe termen lung aduc succesul. Le poți încerca și tu!



Își imaginează succesul de mâine

Mulți oameni de succes își oferă câteva minute înainte de somn pentru a-și imagina rezultatele pozitive ale proiectelor la care lucrează, spune Lynn Taylor, expert în organizarea muncii. Potrivit ei, „Pentru cei mai mulți dintre ei, nu este o provocare sau de exercițiu; ei au avut norocul să aibă abilități analitice bune”.



Fac plimbări de seară și citesc înainte de culcare

Joel Gascoigne, co-fondator și CEO Buffer, în fiecare seară înainte de a merge la culcare se plimbă 20 de minute. Pe blogul său el scrie: “Este un moment minunat să te relaxezi. Plimbarea îmi permite să analizez ce s-a făcut în timpul zilei, să reflectez asupra sarcinilor complexe, treptat să nu mă gândesc la muncă și să obțin o oboseală plăcută.”

Bill Gates, de exemplu, a făcut o tradiție din a întocmi o listă cu cărțile pe care le recomandă și altora, asta în ciuda faptului că are o agendă extrem de încărcată. Printre lecturile de anul acesta se numără Omul care a hrănit lumea (The man who fed the world), de Leon Hesser și Mitul liderului puternic (The Myth of the Stron Leader), de Archie Brown.



Se deconectează de la muncă și uită de gageturi

Înainte de somn ei fac orice, numai nu lucrează, spune Kerr. Ei nu se grăbesc să-și verifice e-mailurile sau telefonul în fiecare minut și nu se gândesc deloc la problemele de lucru. Mai mult, oamenii de știință consideră că înainte de somn nu trebuie să privim în ecrane.



Petrec timp alături de familie

Michael Woodward, psiholog şi scriitor, spune că este important să ne facem timp să vorbim cu cei de lângă noi sau să ne jucăm cu animalele de companie.



Se concentrează pe lucruri pozitive

Este uşor să cădem în capcana gândurilor cu privire la situaţiile negative pe care vă doreaţi să le fi rezolvat în alt fel. Indiferent cît de rău ar fi mers ziua respectivă, oamenii de succes reuşesc să evite acele gânduri negative pentru că îşi dau seama că nu fac decât să le cauzeze mai mult stres.