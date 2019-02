Pavel Filip, la Bălți: e foarte important să fie asigurată continuitatea proceselor începute şi a măsurilor pentru cetăţeni

După ce ieri s-a aflat în raionul Soroca, oprind în mai multe localităţi din raion, astăzi caravana PDM în frunte cu premierul Pavel Filip a fost prezentă în municipiul Bălţi. În discuţiile cu oamenii, prim-ministrul Pavel Filip a subliniat că e foarte important să fie asigurată continuitatea proceselor începute şi a măsurilor pentru cetăţeni.



"Dacă vrem ca Moldova să ajungă o ţară prosperă, ritmul de dezvoltare nu trebuie oprit. Asta înseamnă să continuăm proiectele de infrastructură, să continuăm stimularea economiei şi atragerea de investiţii, să dezvoltăm teritoriul. PDM ştie ce trebuie de făcut, avem un program foarte clar şi vă asigur că vom continua ceea ce am început. Mă refer la modernizarea drumurilor, apeducte şi canalizare, renovare de şcoli şi grădiniţe, dar şi la creşterea salariilor şi pensiilor", a declarat Pavel Filip la întâlnirea cu angajaţii societăţii pe acţiuni "Floarea Soarelui" din Bălţi.



Această societate a fost modernizată recent, capacitatea de producere sporind de două ori în ultimul sezon, iar în 2018 reuşind să exporte marfă în valoare de peste un miliard de lei. Agentul economic susţine că succesele obţinute de întreprindere în ultimii ani se datorează situaţiei politice şi economice stabile din ţară.



"Atunci când situaţia economică din ţară este stabilă, când sistemul bancar este de nădejde, noi avem mari perspective, avem parteneri de încredere, cu noi doresc să colaboreze. În acest an noi am majorat volumul de vânzări peste un miliard de lei. Pentru noi este foarte important şi are un efect pozitiv", a precizat Stela Astraveţkaia, administratorul întreprinderii.



Iar la întâlnirea de la "RED Nord", angajaţii au apreciat noua legea privind tichetele de masă, promovată de către PDM. ”Suntem mulţumiţi că avem tichete de masă, că avem lucru stabil în ţară, că avem un viitor în care vom sta acasă şi nu vom umbla peste hotare să căutăm de muncă”, a spus un muncitor.



Alături de echipa naţională a PDM aflată azi în Bălţi a fost şi Serghei Iordan, candidatul PDM în circumscripţia uninominală nr. 10, Bălţi 2. El a vorbit cu oamenii de la societăţile CET–Nord şi RED–Nord despre progresele economice din ultimii 3 ani, care au dus creşterea salariilor şi pensiilor.



"Moldova are de 3 ani la rând o creştere economică de peste 4%. Anume de aici am reuşit în aceşti 3 ani să mărim salariile cu 50%, să mărim pensiile cu 50%, să creştem indemnizaţia unică la naştere, să lansăm Programul Prima Casă şi multe alte lucruri pentru cetăţeni”, a spus Serghei Iordan. „Continuarea guvernării PDM înseamnă că aşa lucruri bune pentru oameni se vor vedea şi în anii care vin", a adăugat el, precizând că ţinta PDM este ca salariul mediu în ţară să ajungă peste 12.600 de lei în 2023.



Candidatul PDM le-a spus oamenilor că în viitor se investi şi mai mult în dezvoltare locală, inclusiv în Bălţi.



Echipa democraţilor a mers şi la Universitatea din Bălţi. Acolo a avut loc o întâlnire cu corpul didactic al instituţiei, cu care s-a discutat despre reformele din învăţământ.



Pavel Filip a subliniat că dialogurile pe care le-a avut cu oamenii din Bălţi au confirmat încă o dată că reformele iniţiate de PDM vin să rezolve problemele cetăţenilor şi că actuala guvernare se află pe calea bună.