Filip: Am insistat pe elaborarea unui plan de acțiuni pentru optimizarea cheltuielilor și reorganizarea întreprinderii “Calea Ferată”

Premierul Pavel Filip se declară satisfăcut de faptul că toate datoriile acumulate față de angajații de la Calea Ferată au fost achitate. Șeful Guvernului mai spune că a insistat pe elaborarea unui plan de acțiuni pentru optimizarea cheltuielilor și reorganizarea întreprinderii.



«Mă bucur că toate datoriile acumulate față de angajații Întreprinderii de Stat “Calea Ferată” au fost achitate. Am insistat pe elaborarea unui plan de acțiuni pentru optimizarea cheltuielilor și reorganizarea întreprinderii, iar acum avem rezultate - oamenii și-au primit salariile, iar noi vom munci în continuare pentru majorarea acestora, dar şi pentru modernizarea sectorului de transport feroviar», a scris Pavel Filip, într-o postare pe Facebook.



Amini că întreprinderea „Calea Ferată din Moldova” (CFM) a achitat toate restanțele salariale angajaților săi. Despre aceasta a anunțat directorul general al instituției Iurii Topala.

„Recent v-am anunțat că CFM aproape că și-a încheiat datoriile față de salariați. Astăzi, însă, vreau să spun că întreprinderea noastră nu mai are nicio restanță față de feroviari. Sunt bucuros că am reușit să lichidăm acele „cozi istorice” înainte de perioada preconizată.

Împreună cu întregul colectiv de angajați, dar și cu sprijinul fondatorilor companiei - al Agenției Proprietății Publice și al guvernului, am izbutit să ieșim din impas. Întreprinderea noastră virează lefurile pentru toți salariații în termen”, a scris Topala pe pagina sa oficială de pe Facebook.