Ce spun astrele azi, 2 februarie

Berbec

Astazi aveti o inclinatie mai mare spre a va exprima mai dramatic si mai creativ in discursuri, dar si in scris. Este o zi perfecta pentru a vorbi, dar si pentru a va face auziti. Puteti deveni atractivi, in sens romantic, pentru persoane intelectuale; conversatia si ideile voastre vor fi admirate. Atat emotiile, cat si frica, ar putea exacerba astazi, in diverse momente, in timpul sau in urma unor scene de posesivitate sau a unor jocuri de putere. Anumite semne se poate sa va ingrijoreze; nu ati putea tolera incercarile altora de a se amesteca in viata voastra, iar incertitudinea va creaza frustrari. Daca aveti indoieli asupra loialitatii prietenilor, cautati sa va detasati oarecum, pentru a privi mai obiectiv desfasurarile, din exterior.



Taur

Astazi este o zi foarte potrivita pentru a impulsiona relatii de natura romantica, pentru a reinnoi pasiuni mai vechi sau mai noi. Astrele va ajuta sa rezolvati cu usurinta probleme neasteptate sau sa gasiti imediat informatia de care aveti nevoie, unde va asteptati mai putin. Daca vreti sa acordati o mana cuiva care va solicita autorul, faceti-o prin implicare si sprijin efectiv, nu doar cu vorbe. Unele oportunitati sociale pot sa derive din intalnirile de business, din cele profesionale. Starea de sanatate nu va fi o piedica in atingerea obiectivelor pe care vi le-ati propus; va trebui insa sa renuntati la excese, asfel incat sa va asigurati o stare fizica satisfacatoare si pe viitor.



Gemeni

Este o zi in care ar fi bine sa faceti schimbari in viata voastra, la nivel social si personal. Veti manifesta mai multa incredere in privinta prietenilor, planurilor pe termen lung si evolutiilor din familia voastra; este un element pozitiv, mai ales daca vine dupa o perioada de confuzie si neclaritati emotionale. Provocarile va anima, insa, din pacate, nu aveti un nivel de energie care sa va permita sa faceti fata unui efort sustinut. Ca urmare, va fi nevoie sa alegeti directiile cele mai importante, catre care sa va canalizati. Nu asteptati rezultate imediate, pentru ca nu veti primi absolut nimic; nu fiti insa dezamagiti. Aveti putina rabdare, pentru ca asteptarilor voastre sa poate fi implinite.



Rac

Anumite lipsuri in relatia de cuplu, sentimentele de singuratate, ar putea fi mult exacerbate astazi. Pe masura ce timpul trece, lucrurile se vor mai detensiona si vor capata mai multa claritate. Este un moment potrivit pentru a participa la cursuri de perfectionare, pentru a va oferi ca voluntari pentru unele activitati de binefacere, pentru a vorbi despre anumite probleme care va framanta cu o persoana de mare incredere in viata voastra. Veti reusi sa stabiliti niste linii de actiune pentru a trata cu unele chestiuni mai delicate pe care trebuie sa le lasati in urma; trebuie sa gasiti modalitatea de a merge inainte fara resentimente. A recunoaste sentimentele si trairile problema este un pas important in a scapa de ele o data pentru totdeauna.



Leu

Influenta astrala va ajuta, astazi, sa gasiti rezolvari si sa va impulsionati propriile planuri si proiecte. Nivelurile de energie si motivare cresc pe masura ce incep sa se arate rezultatele eforturilor depuse. Nu trebuie sa aveti pretentia ca reusitele sa apara deodata; este neaparat nevoie sa aveti rabdare si sa lasati lucrurile sa se desfasoare in ritmul lor normal. Tranzitia de la ceva catre altceva nu se va face usor si va implica provocari substantiale. Nu va grabiti sa luati decizii radicale, in chestiunile esentiale. Dati-va timp sa cugetati ceva mai indelung, mai ales daca sunt in joc mize semnificative. Discutati cu familia, chiar daca nu va este usor sa va exprimati propriile temeri.



Fecioara

Climatul astral de astazi va invita sa priviti cu speranta catre viitor si sa fiti spontani, mai ales in ceea ce priveste modul de viata. Binenteles, asta nu este o invitatie la nechibzuinta. Nu se poate renunta, intr-o clipa, la constructiile de ani de zile; insa, atat cat se poate, incercati sa va lasati oarecum purtati de moment si sa va mai satisfaceti si unele fantezii secrete. Chestiunile financiare ar putea sa va ridice unele probleme, mai ales ca nu va simtiti deloc pregatiti sa va confruntati cu ele. Un parteneriat s-ar putea ivi la orizont, insa trebuie ales cu mare grija, pentru a nu face mai mult rau decat bine; scopurile trebuie foarte bine definite, iar conditiile asocierii clarificate inca de la inceput.



Balanta

Veti fi martori la multe greseli ale celor din jur, iar partea buna este ca veti reusi astfel sa va dati seama de propriile defecte, sa incercati sa le inlaturati si sa va motivati mai usor, vazand defectele altora. Lucrurile pe care le-ati tot amanat, le-ati dat deoparte din motive mai mult sau mai putin obiective, s-ar putea sa va copleseasca acum. Va fi nevoie sa alocati o parte importanta din timpul zilei, pentru solutionarea acestor chestiuni. Schimbarea programului de peste zi nu va fi benefica pentru voi, pentru ca stresul lipsei de timp se va acutiza de la o ora la alta. Neintelegerile din relatiile cu rudele sau cunostintele vor tinde sa se aplaneze astazi.



Scorpion

Viata privata este, in mod special, vizata de acest context astral, in ceea ce va priveste. Atentia este atrasa inspre trecut, inspre chestiunile personale, inspre elementele mai secrete ale vietii voastre. Este un moment potrivit pentru a initia operatiuni de cercetare, de analiza, de introspectie, de contemplare tacita a ceea ce se intampla in jur. Evitati sa acordati o importanta mai mare decat in realitate, anumitor persoane, obiecte sau intamplari din viata voastra. S-ar putea sa va confruntati cu tensiuni la locul de munca, determinate de lupta pentru functii importante. Chestiunile private tineti-le separate de cele profesionale; nu este indicat sa va dezvaluiti trairile personale la locul de munca; unii dintre adversarii vostri ar putea fi prin preajma si folosi aceste informatii impotriva voastra.



Sagetator

Este un moment in care se impune sa luati hotarari definitive. Nu se mai pot amana chestiunile, nu mai exista loc de prelungirea termenelor. Trebuie sa luati mai multe decizii executive, pe parcursul acestei zile. Spusele voastre vor capata mai multa autoritate, in masura in care veti reusi sa va remarcati prin realizari semnificative. Puteti sa va folositi de puterea cuvintelor pentru a atrage ceea ce este de interes pentru voi, inspre actiunile pe care le desfasurati. Umorul poate fi un catalizator si, folosit atunci si atat cat trebuie, poate facilita o conversatie din care puteti afla multe lucruri folositoare. Fiti fericiti, bucurati-va de ceea ce ati realizat si de persoanele pe care le aveti alaturi si, in acelasi timp, asigurati pe cei dragi ca sunt la fel de importanti pentru voi ca intotdeauna.



Capricorn

Pentru ziua de astazi sunteti indemnati sa adoptati o abordare mai practica si mai rationala in ceea ce priveste cheltuirea, economisirea si, in general, gestionarea veniturilor. Este o zi potrivita pentru analize de business, dar si de valori personale. S-ar putea, insa, ca multe dintre ideile voastre sa fie diametral opuse fata de ideile cuiva foarte apropiat. Ciocnirile nu vor intarzia sa apara si va trebui sa gasiti o cale de mijloc, pentru a aplana situatia. Frustrari sunt posibile sa apara si daca veti observa ca cineva, care frecvent va este in preajma, incearca sa va controleze ideile si finantele. Clarificati lucrurile cu fermitate in privinta aceasta, pentru ca nemultumirile sa nu se acumuleze.



Varsator

Climatul astral al acestei zile va stimuleaza curiozitatea, va usureaza comunicarea, precum si abilitatile necesare pentru multi-tasking. Veti petrece mai mult timp vorbind la telefon, deplasandu-va dintr-un loc in altul, scriind e-mail-uri, conversand pe chat sau facand tot felul de comisioane, ceea ce va va aduce in contact cu o multime de persoane, unele dintre ele interesante si atractive. Sunt favorizate si actiunile indreptate asupra nevoilor voastre emotionale, avand in vedere ca veti experimenta unele stari extreme din acest punct de vedere. Aveti, uneori, o inclinatie deloc constructiva spre manipulare, fizica si mentala, si ar trebui sa va dezobisnuiti. Mai ales, nu folositi aceste tactici in relatiile cu apropiatii, pentru ca ati face o mare greseala.



Pesti

Daca doriti sa va cresteti veniturile, va trebui sa fiti mai creativi si sa canalizati mai multa energie si inspiratie in chestiunile ce privesc afacerile si cariera. Anumite evenimente care se petrec pot sa dezvaluie multe despre voi si motivatiile care va conduc; veti deveni mai constienti de potentialul pe care il aveti si va va fi mai usor sa avansati, sa va atingeti scopurile. Dorinta de a avea succes in chestiuni materiale si spirituale, va domina peisajul zilei si va juca un rol important in multe dintre actiunile pe care le veti intreprinde astazi. Realtionarea cu cei din jur va juca un rol important in atingerea obiectivelor pe ziua de astazi, atat in plan personal, cat si in plan profesional.