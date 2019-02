Chișinău: Sistem GPS în transportul public, până la etichetarea electronică

Direcția generală transport public și căi de comunicație a municipiului Chișinău promite implementarea sistemului de monitorizare a transportului public GPS, până la aplicarea sistemului de etichetare electronică. Acest lucru a fost comunicat de către șeful Direcției, Vitalie Butucel, în cadrul unui eveniment la care a fost prezentat un sistem de monitorizare GPS și a unei aplicații mobile implementate în transportul public din mai multe orașe din Ucraina, transmite IPN.





Potrivit lui Vitalie Butucel, aplicația răspunde multor cerințe pe care le are municipalitatea față de implementarea unui asemenea sistem. În particular, oferă exactitate pe harta online de monitorizare a unităților de transport, precum și sunt redate intervalele de circulație dintre acestea. „Cred că în calitate de prim pas ar trebui să mergem cu sistemul GPS, apoi cu etichetarea electronică. Prin monitorizare vom aduce confort călătorilor. Toată populația Chișinăului are telefoane mobile care să le permite o aplicație și să vadă online când vine autobuzul sau troleibuzul”, a spus Vitalie Butucel.

El a îndemnat agentul economic din Ucraina să aștepte proiectul de sarcini, să ajusteze, dacă va fi necesar, sistemul la condițiile transportului electric și de autobuze din Chișinău, precum și să participe la concursul care va fi anunțat în curând, pe la mijlocul lunii februarie.

Șeful Direcției a mai spus că sistemul GPS va îmbunătăți activitatea transportului public. Se va vedea online dacă sunt respectate intervalele de circulație dintre unitățile de transport. La fel, va permite să fie vizualizat fluxul de călători sau unde trebuie de majorat numărul de troleibuze și autobuze, dacă va fi necesar. Potrivit lui, la prima etapă, sistemul va fi implementat în troleibuze și autobuze, la a doua etapă – în microbuze. În bugetul municipal este prevăzută suma de 1,2 milioane de lei pentru implementarea sistemului GPS.

Directorul Regiei Transport Electric, Dorin Ciornîi, a spus că sistemul GPS este unul bun pentru municipalitate, va permite și monitorizarea consumului energiei electrice, dar și să fie verificați șoferii cum se comportă în trafic. Totodată, sistemul calculează din stația în care se află pasagerul cu ce transport poate să ajungă acesta la o anumită destinație, dar și cât costă călătoria.