Candidat socialist, luat la rost de o fostă membră PSRM în timp ce se lansa în campanie. „Din tot ce ați făgăduit, nimic nu ați făcut”

Candidatul socialiștilor din circumscripția nr. 30 din Chișinău, Petru Burduja, a avut parte de oaspeți nepoftiți la evenimentul de lansare în campanie. În timp ce își prezenta promisiunile alegătorilor, chiar în mijlocul Aleii de la Ciocana, de acesta s-a apropiat o doamnă care l-a luat la rost.



Femeia s-a arătat revoltată că socialiștii nu i-ar fi soluționat o problemă. „Din tot ce ați făgăduit, nimic nu ați făcut”, a insistat aceasta. Doamna a mai menționat că a fost membră PSRM timp de nouă luni. „Umblam de la ora 06:30, când venea Dodon. Toți făceați planuri și vă duceați. Am scris că oamenii rămân fără apartamente. Am umblat peste tot și nu am dobândit de la dvs nimic”, a mai spus aceasta.



Petru Burduja a încercat să evite subiectul, iar un bărbat a impus-o pe doamna revoltată să părăsească evenimentul socialistului. Candidatul așa și nu a mers să discute cu bătrâna respectivă. În schimb, tinerii socialiști, îmbrăcați în roșu, au fost îndemnați să ridice pancartele cât mai sus, ca să dea bine în fața camerelor de luat vederi.



În circumscripția nr. 30 mai candidează Nae-Simion Pleșca (PDM), Stanislav Cvasnîi (PP Șor), Veronica Herța (PL), Galina Bostan (c. independent), Dan Perciun (blocul ACUM), Oleg Golopeatov (c. independent), Valentin Dolganiuc (c. independent), Maxim Uvarov (c. independent).