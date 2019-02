Ce spun astrele azi, 31 ianuarie

Berbec

Chestiunile ce tin de suflet vor fi favorizate, astazi, dar nu trebuie sa luati nimic ca fiind dinainte stabilit, trasat in tipare prestabilite. Se vor cere eforturi din partea voastra, pentru ca lucrurile sa mearga asa cum va doriti, pentru a trasa evolutiile in sensul previzionat de voi. Veti fi, mai cu seama, practici, decat teoretici. Veti fi inclinati sa demonstrati, sa faceti, pentru a arata celorlalti ca asa este, cum spuneti voi. Vorba prea multa, insa, si fara a tine cont cui faceti confidente, s-ar putea sa va aduca necazuri. Unele persoane din jur, ar putea folosi anumite informatii in folosul propriu, fara a tine cont de prejudiciul pe care vi l-ar putea aduce.



Taur

Nu veti sta prea bine cu moralul astazi si nici fizic nu va veti simti prea grozav. Caderea emotionala va fi insotita de dureri de cap, chiar migrene puternice, precum si de insomnie. Partea buna este ca prietenii va vor fi aproape, pentru a va acorda sprijinul lor in aceste momente mai dificile pentru voi. Si la locul de munca, colegii se vor arata mult mai suportivi si mai disponibili a va ajuta. In aceste condtii, va trebui sa va purtati frumos cu toata lumea, daca vreti sa aveti parte, in continuare, de acelasi suport. Orice vorba fara rost pronuntata, poate indeparta de voi persoane care realmente va vor binele. Pana la un punct, toata lumea va intelege, dar, daca veti depasi anumite limite, riscati sa ramaneti singuri-singurei.



Gemeni

Este o zi potrivita pentru a solutiona probleme delicate; pentru a obtine favoruri importante, ar fi bine sa va ganditi, din timp, la argumente convingatoare. Activitatile financiare vor fi favorizate. Investitiile vor avea de castigat, mai ales daca nu implica riscuri mari. Acestea din urma, cu putin noroc, ar putea aduce insa castiguri uluitoare. Unele gelozii care apar in familie, vor strica linistea acesteia si vor tulbura apele, tocmai atunci cand sperati ca aici va veti gasi refugiul si serenitatea de care aveti nevoie. Cu siguranta, in relatia de cuplu, nu va exista plictiseala; vor sari scantei, chiar, in unele cazuri, dar astrele favorizeaza impacarile rapide, in caz de conflict.



Rac

Este o zi favorabila deciziilor prompte in plan profesional; nu este cazul sa ezitati, mai ales daca este vorba despre hotarari urgente. De asemenea, ar fi bine sa faceti o trecere in revista a relatiilor pe care le desfasurati in prezent si sa alegeti sa continuati doar cu acele persoane care prezinta cel mai mare grad de incredere; nu are rost sa va pierdeti timpul cu dubii inutile. S-ar putea sa experimentati momente de extrem, de nervozitate, urmate imediat chiar de clipe de profunda descurajare. In familie, tensiunile nu vor reusi sa ravaseasca atmosfera; daca va veti pastra, cu totii, calmul, problemele vor putea rezolvate usor si rapid.



Leu

Este un moment perfect sa va bucurati de viata. Aveti posibilitatea de a inflori, pur si simplu, de a actiona cu o vigoare pe care multi dintre cei din jur si-ar dori-o. Si, cu siguranta, nu veti rata aceste imprejurari favorabile, mai ales in viata sentimentala, intr-un moment in care chiar aveati nevoie de asa ceva. Anumite probleme digestive se pot usor rezolva, daca veti modifica dieta voastra actuala, introducand mai multe fructe si legume. Incurajati si pe copii sa studieze, sa avanseze, sa-si upgradeze cunostintele si personalitatea. Cel mai important lucru va fi sa gasiti acel echilibru intre viata de familie si activitatea profesionala. Daca reusiti, puteti spune ca ati avut o zi cu-adevarat reusita.



Fecioara

Veti avea parte de o serie de intalniri utile voua din punct de vedere profesional si, intr-o oarecare masura, si din punct de vedere personal. Capacitatile de interrelationare cu care sunteti inzestrati, va vor fi de mare folos in intretinerea si chiar consolidarea acestor noi legaturi. Celibatarii convinsi s-ar putea sa-si schimbe opiniile, in contextul anumitor contacte cu persoane de sex opus; este un moment potrivt pentru a incerca implementarea unei relatii pe termen lung. In familie, atmosfera este echilibrata, insa intr-un echilibru destul de fragil. Va trebui sa fiti atenti sa nu denaturati linistea fragila. Daca veti ajunge la dipsute cu cei dragi, acestea ar putea lua o turnura destul de urata.



Balanta

Puneti ceva mai multa frana temperamentului vostru impulsiv si, cu siguranta, veti avea mai mult noroc, inclusiv in dragoste. In plan profesional, veti uimi audienta cu unele dintre ideile voastre inovatoare. Acest lucru nu tebuie sa fie suficient, ci sa va impulsioneze spre noi si noi descoperiri. Doar asa veti putea progresa in cariera. Pastrati-va zambetul pe buze, chiar daca circumstantele nu sunt intotdeauna fericite pentru voi. O figura bonoma, zambitoare, este mult mai placuta, mai atractiva. Relatia cu anturajele va fi ceva mai tensionata, in primul rand, din cauza unor divergente de idei. Nu va conduceti dupa impulsuri, ci controlati-va emotiile; astfel, climatul se va destinde cu usurinta.



Scorpion

Viata sociala va fi foarte bogata astazi, pentru voi. Chiar veti fi inclinati sa va angajati in numeroase activitati, insa, aveti grija, caci timpul este limitat. Va trebuie sa cheltuiti mult din timpul vostru, inclusiv din cel liber, pentru a participa. Sansele de succes vor exista, insa se vor datora mai mult actiunii altora, decat interventiei voastre. Totusi, nu aveti de ce sa nu profitati de o situatie favorabila, daca aceasta va apare in cale. Relatiile cu superiorii sunt volatile; contextul astral va indeamna la un comportament oarecum rebel fata de persoanele cu mai multa autoritate. Trebuie insa sa discerneti foarte bine, cand este oportun sa va comportati astfel, si cand ar fi bine sa va abtineti.



Sagetator

Daca va veti analiza ceva mai atenti situatia materiala si financiara, s-ar putea sa descoperiti ca nu ati fost suficient de cinsititi cu voi insiva; lacunele existente pot fi destul de deranjante si pot sa va afecteze, din acest punct de vedere, o perioada indelungata, mai ales daca nu veti lua masuri serioase pentru a inversa trendul negativ. Prea mult autoritarism la locul de munca ar putea starni resentimente si scadea capacitatea de munca a colaboratorilor si subordonatilor, care si-ar pierde, intr-o astfel de atmosfera, motivatia. In plan sentimental, este un moment potrivit pentru a pune la cale momente romantice alaturi de cei dragi, clipe de neuitat care sa ramana in analele relatiei voastre.



Capricorn

Unele dezamagiri sentimentale s-ar putea sa va afecteze destul de mult in plan emotional, sa va zdruncine putin psihicul, linistea sufleteasca. Increderea in sine, dar si in ceilalti, ar putea ajunge la cote foarte scazute, in aceasta atmosfera. Trebuie sa luati masuri pentru ca situatia sa nu evolueze, insidios, catre deceptii si mai profunde; riscul de depresie este crescut. Controlati cu mai multa grija echilibrul dintre caloriile ingerate si cele consumate, astfel incat sa va puteti pastra intr-o forma fizica cat mai buna. Nu va ganditi ca sunteti cea mai nefericita persoana care exista. Se poate si mult mai rau, fiti siguri de asta!



Varsator

Tentatiile sentimentale vor fi extrem de puternice astazi; ati putea fi foarte usor prinsi cu garda jos; greselile de acest tip, insa, tind sa aiba consecinte destul de grave, asa ca trebuie sa va ganditi bine la ceea ce aveti de pierdut, inainte de a face un pas in aceasta directie. Intuitia va va fi de mare ajutor in plan profesional, asa ca veti avea sansa de a incheia afaceri profitabile. Starea voastra de sanatate ar putea fi ceva mai alterata astazi, mai ales daca in perioada anterioara v-ati dedat exceselor, fara a va gandi la consecinte. Relatiile cu prietenii se vor mentine cordiale. Finalizarea proiectelor personale va fi favorizata; profitati deci de contextul favorabil!



Pesti

In prima parte a zilei, este foarte posibil ca activitatea voastra sa treneze, fara ca voi sa puteti gasi solutii satisfacatoare problemelor pe care le aveti de rezolvat. Totusi, la un anume moment, posibilitatile ca o anumita "iluminare" sa survina, iar lucrurile sa ia o turnura extrem de favorabila pentru voi, sunt foarte mari. Climatul astral va indemna sa iesiti in natura, sa faceti miscare, sa dezvoltati relatii cordiale cu apropiatii vostri, sa va bucurati de viata. Inclusiv in plan sentimental, ar fi bine sa luati initiativa unor mici atentii fata de partener, pentru a revitaliza relatia voastra si a mentine vie flacara pasiunii.