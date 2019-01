Condimentele, remedii naturale pentru răceală

Dacă eşti în căutarea unor remedii naturale pentru răceală, condimentele sunt o variantă foarte bună. Scorţişoara, ghimbirul sau usturoiul sunt câteva dintre opţiunile care te vor ajuta să scapi de simptomele răcelii: nas înfundat, dureri de cap, tuse.



Atenţie însă: nu te baza pe aceste combinaţii dacă ai de-a face cu simptome ale gripei. Adresează-te unui medic specialist. Află aici cum faci diferenţa dintre gripă şi o banală răceală.



Usturoiul

Este unul dintre alimentele cunoscute pentru calităţile sale de combatere a stărilor de răceală: are efecte antibiotice, antimicrobiene şi antibacteriene. Foloseşte câţiva căţei de usturoi (de preferat, autohton), pisează-i sau taie-i mărunt, apoi aşteaptă circa 15 minute, pentru ca aceştia să intre în contact cu aerul şi astfel să se activeze substanţele antibiotice. Adaugă peste usturoiul pisat/tăiat ulei de masline şi întinde amestecul pe o felie de pâine prăjită. Dacă îl poţi consuma şi preventiv, adăugat în mâncăruri, sau chiar şi crud, usturoiul contribuie la întărirea sistemului imunitar.



Ghimbirul

Consumul acestuia ajută la eliminarea mucusului şi la eliberarea căilor respiratorii. În plus, contribuie şi la producerea proteinei naturale interferon, care luptă împotriva infecţiilor virale. În plus, ajută la relaxarea musculară, de aceea este eficient în reducerea acceselor de tuse. Taie câteva felii de ghimbir, pune-le într-un pahar cu apă şi aşteaptă circa 20 de minute înainte de a bea. Dacă aroma ţi se pare prea puternică, adaugă un baton de scorţişoară sau stoarce zeama de la o lămâie.



Ardeiul iute

Este o sursă foarte bună de capsaicină – ingredientul activ care dă iuţeala ardeiului – un antioxidant puternic, care ajută la desfundarea căilor respiratorii. Un efect similar îl are şi hreanul.



Scorţişoara

Este unul din condimentele pe care le asociem cu dulciurile şi vinul fiert, însă efectele sale depăşesc aceste graniţe, întrucât ajută la dilatarea vaselor sangvine, fapt util în perioadele de răceală. Cea mai bună variantă de consum este sub formă de ceaiuri, de circa trei ori pe zi.