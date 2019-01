Spotul electoral al lui Vlad Plahotniuc, viral pe Internet: Aproape jumătate de milion de vizualizări în doar două zile

Spotul electoral al candidatului PDM la funcția de deputat, Vlad Plahotniuc, a devenit viral pe rețelele de socializare. În doar două zile de la lansare, clipul a acumulat 255 795 vizualizări pe Odnoklasniki, 95.664 - pe Youtube și 93 mii vizualizări pe Facebook.



În spotul video, liderul PDM îşi expune gândurile şi ideile, la un forum al formaţiunii, desfăşurat la Nisporeni. „Sunt bucuros de fiecare dată să mă revăd aici acasă. Când vorbesc cu oamenii din Grozeşti, îmi amintesc de locurile copilăriei mele. Am avut o viaţă frumoasă aici, în Nisporeni”, notează Vlad Plahotniuc.



Vlad Plahotniuc consideră că PDM are suficiente argumente, pentru a miza pe sprijinul electoratului.



„Astăzi, avem foarte multe să le spunem oamenilor, ce am făcut pentru ei. Am putut, de exemplu, să ne permitem să majorăm salariile unor categorii care de foarte mult timp nu au majorate, la profesori, la cadrele medicale, la mulţi-mulţi bugetari”, a mai spus Vlad Plahotniuc.

