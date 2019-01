Liderul Partidului ȘOR, Ilan Șor i-a găsit locul potrivit de muncă, în conformitate cu capacitățile acestuia, fostului liberal Valeriu Munteanu, mai nou candidat al Blocului Acum la Orhei - să strângă excrementele de găină la viitoarea întreprindere avicolă care va fi deschisă în colhozul „Comuna de vis” de la Jora de Mijloc. Într-o postare pe contul său de Facebook, Ilan Șor îl face praf pe Munteanu, amintindu-i de întreaga sa „carieră” de la primar cu probleme de integritate la Floreni, până la traseist politic, care a sărit în ultima clipă din barca PL în cea a Blocului Acum.



Ilan Șor îl descrie pe Munteanu ca pe o persoană fără scrupule și ipocrită, care nu a făcut nimic în întreaga sa activitate, iar acum deplânge soarta moldovenilor. „Dacă ai fi avut rușine nu ai fi deplâns într-un mod atât de ipocrit sărăcia cu care se confruntă locuitorii Moldovei. Pentru că, începând cu 2009, pe parcursul mai multor ani, Valerică, fostul tău partid a fost la guvernare, iar tu ai deținut chiar funcția de ministru. Sărăcia cetățenilor moldoveni, Valerică, este rezultatul acțiunilor părtașilor tăi de mai ieri, dar și al acțiunilor tale personale. Dar, bineînțeles, nu vei recunoaște aceasta, doar tu nu ai rușine”, a scris Ilan Șor.



În continuare, el menționează că nu are de gând să iasă la dezbateri cu cineva care nu a făcut nimic decât să fure și să scuipe în cei care l-au ajutat „să iasă în lume”. „Acum despre dezbateri. Ia gândește-te și singur - cu cine să polemizez? Cu primarul de Floreni care nu a făcut nimic pentru satul său natal, dar a construit un drum către propria casă din banii din bugetul de stat, apoi a fugit în Parlament? Cu un traseist politic care și-a trădat partidul care l-a scos în lume? Despre Ghimpu se poate spune orice, dar nimeni nu poate nega că a fost bun cu tine. În mod cert, nu a meritat o asemenea porcărie din partea ta. Scuze, Valerică, dar eu cu o nulitate, un Iuda și o persoană neadecvată nu am ce discuta”, a explicat Ilan Șor.



Reieșind din calitățile morale și profesionale ale lui Valeriu Munteanu, Ilan Șor i-a găsit și locul potrivit de muncă - curățător de găinaț. „Locuitorii Orheiului ți-au spus cine ești, iar eu nu am ce să adaug. Pot doar să-ți fac o propunere, din milă: intenționez să deschid o întreprindere avicolă în colhozul „Comuna de vis” din Jora de Mijloc. Presupun că te-ai descurca în funcția de responsabil de curățarea găinațului . În calitatea ta de fost ecologist, presupun că îți este un domeniu cunoscut. Acceptă, Valerică, pentru că în caz contrar o să mă răzgândesc și ai să rămâi șomer. Pentru că o nulitate, Iuda și un neadecvat într-o singură persoană nu trebuiește nimănui”, a concluzionat Ilan Șor.



Amintim că fostul liberal Munteanu a fost huiduit sâmbătă de orheieni, care i-au cerut să părăsească localitatea, numindu-l trădător, deoarece „umblă din partid în partid”. Se pare că cei din Blocul Acum i-au „împins” intenționat lui Munteanu anume această circumscripție, din cauza nivelului extrem de jos de încredere în „binomul” Sandu-Năstase. Acest lucru este dovedit și de „lansarea” oficială a campaniei lui Munteanu la Orhei, la care au participat doar câteva zeci de persoane, majoritatea fiind reprezentanții Blocului, veniți de la Chișinău.