Irlanda nu plănuieşte o „graniţă tare” după Brexit

Ministerul Afacerilor Europene din Irlanda a anunţat că Marea Britanie are o obligaţie faţă de tratatul de pace de la Belfast, indiferent de Brexit, iar o parte integrantă a acestuia protejează „graniţa invizibilă” dintre Irlanda şi Irlanda de Nord, relatează Reuters.



„În ceea ce ne priveşte, nu planificăm niciun fel de graniţă, nu am planificat niciodată o graniţă, pentru că nu este ceva ce putem îngădui”, a declarat Helen McEntee pentru postul Sky News, duminică.



Acordul Brexit elaborat de Guvernul Theresa May şi Bruxelles prevede reciprocitate în privinţa libertăţii de circulaţie, o perioadă de tranziţie post-Brexit, menţinerea Marii Britanii în uniunea vamală, un statut special al provinciei britanice Irlanda de Nord şi păstrarea aranjamentelor comerciale. Proiectul de acord este contestat de numeroşi politicieni britanici.



Marea Britanie ar trebui să părăsească UE pe data de 29 martie.