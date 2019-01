Un nou trend în campania electorală: „Apostolii demnității și adevărului” adoptă tactica ascunsului în tufari

Comisia Electorală Centrală a recepționat, în data de 16 ianuarie, o plângere din partea Angelei Varzari, din Satul Stolniceni, raionul Ungheni. Doamna reclamă modul abuziv în care a fost inclusă în lista grupului de inițiativă pentru colectarea semnătirulor în susținerea candidatului binomului PAS-PPDA, Octavian Țîcu.



Grație unui membru al CEC, care simpatizează deschis cu formațiunea Maiei Sandu, vestea despre plângerea a ajuns în mod operativ la Țîcu. Acesta a venit chiar la sediul Comisiei. Faptul poate fi confirmat de către polițistul de la intrarea în instituție, care l-a somat să se legitimeze. Dar Țîcu a trecut, trufaș, pe lângă omul aflat în exercitarea funcției (un exemplu clar de ”demnitate”, așa cum o înțelege boxerul), spre simpatizantul cu mandat de membru al CEC. În biroul de la etajul doi al sediului Comisiei, acesta, pe semne, i-a arătat lui Țicu plângerea, care abia ieri a fost făcută publică.



În scurt timp, Octavian Țicu vine pe Facebook cu un opus siropos și lacrimogen, în care se autoproclamă disident și ”victimă” a actualului regim. Demersul Angelei Varzari, care confirmă nimicnicia celui care a uitat de spiritul corect de competiție, a fost folosit de acesta în stilul actualilor patroni ai săi, ”mostrelor de integritate” Sandu și Năstase. Țicu speră că, prin debitarea de minciuni, va culege câteva voturi în plus în circumscripția în care candidează.



În genere, cazul lui Octavian Țîcu este unul simptomatic, inclusiv pentru modul în care binomul PAS-PPDA își conturează tactica și strategia electorală, în preajma scrutinului din 24 februarie. Ca și blocul ACUM, Octavian Țîcu s-a lansat cu surle și trâmbițe în actuala campanie. A promis că rupe capetele adversarilor politică, că va mânca pe pâine exponenții actualei guvernări, că va tăia în stânga și în dreapta cu paloșul adevărului și dreptății.



Însă, ca și întreg binomul PAS-PPDA, Octavian Țîcu a dezamăgit crunt. În locul unei atitudini combative, Țicu, la fel ca și mentorii săi, ne-a oferit noi porții interminabile de victimizări. Și-a recunoscut nimicnicia când a anunțat că nu este în stare să adune semnături. În loc să tragă concluzii, a pus minciuna în capul mesei și a încercat să se promoveze pe seama familiei sale. Mitul subțirel al ”luptătorului persectutat” a fost spulberat, însă și nu l-a ajutat deloc. Acum încearcă să își facă imagine pe seama unei femei.





Comportamentul defetist al lui Octavian Țîcu, înantea marii bătălii electorale, este unul straniu, ținând cont de trecutul său de boxer de performanță. Un boxer care se respectă și își respectă suporterii nu-și va permite niciodată să caute din timp scuze pentru un eventual eșec. Mohammad Ali avea, bunăoară, o groază de motive să evite o confruntare deschisă cu George Foreman, în 1974. Foreman era mai tânăr, iar croșeul său de dreapta era cel mai puternic din lume. Lui Ali nu i-a fost, însă, frică, a luptat în ring, iar omenirea a avut parte de ”Rumble in the Jungle”, una din cele mai tari partide din istoria boxului profesionist.



Octavian Țîcu nu este nici de departe Mohammad Ali. Lui Octavian Țîcu îi este frică, ca și stăpânilor săi de la conducerea PAS-PPDA. Ca și Maia Sandu sau Andrei Năstase, Octavian Țicu anticipează un eșec lamentabil în aceste alegeri, din cauza problemelor grave de integritate. De aceea își caută de pe acum portițe de salvare. Acești falși ”apostoli ai demnității și adevărului” recurg la trucuri iefitine, pentru a compromite, ab initio, credibilitatea viitorului scrutin.



Este o strategie josnică și lipsită de onoare, dar logică pentru profilurile politice ale lui Maia Sandu sau Andrei Năstase, crescuți din semițele plantate de Platon. Profilurile celor doi nu au nicio legătură cu demnitatea și adevărul.