Plahotniuc, la lansarea în campanie a PDM: „Moldova nu poate să-și permită să treacă prin experimente politice dubioase și va alege echipa care a demonstrat grijă față de oameni”

Partidul Democrat din Moldova s-a lansat oficial, astăzi, în campania pentru alegerile parlamentare din 24 februarie. Ceremonia a avut loc la sediul PDM, în prezența liderilor formațiunii, candidaților pe lista națională, a celor de pe circumscripție și a membrilor echipei PDM.



”Intrăm în campanie cu fruntea sus, cu convingerea că pentru noi vorbesc faptele, nu vorbele. Împreună cu echipa PDM, cu guvernul, cu autoritățile publice locale, toți oamenii din echipa PDM, am obținut rezultate concrete, chiar dacă în 2016 erau foarte puțini cei care credeau în succesul nostru. În trei ani de guvernare, PDM a reușit să facă atât, cât nu au reușit toate guvernele precedente”, a declarat președintele Partidului Democrat, cap de listă al PDM, dar și candidatul pe circumscripția din Nisporeni, Vlad Plahotniuc.



Câteva sute de oameni l-au întâmpinat cu aplauze, în pofida vremii reci. Acest lucru l-a făcut pe Vlad Plahotniuc să glumească pe seama frigului. ”E frig afară, sunt rău la frig. Nu ne-am învățat să gestionăm timpul de afară, o să o facem și pe asta! Vă salut la acest important eveniment de lansare a campaniei electorale. Mă bucur să vă văd în frigul acesta, să vă văd veseli, încrezuți și dornici să obținem victorie hotărâtoare”, a spus liderul PDM.



Prim-ministrul Pavel Filip, numărul doi pe listă și candidat pe circumscripția din Strășeni, a declarat că guvernarea și-a făcut datoria față de oameni și le cere acum încredere entru a duce țara înainte, pe calea dezvoltării. ”În calitate de prim-ministru, am cerut să ne judece după fapte, rezultate, iar roadele astăzi se văd. Am știut să administrăm bine banul public și am putut să-l investim în sprijinul oamenilor și modernizarea țării. Am pus fundamentul bunăstării și în următoarea perioadă urmează să crească. Angajamentele noastre nu sunt doar promisiuni. Această continuitate înseamnă mai bine pentru oameni, mai mult pentru Moldova. Spre deosebire de competitorii din campanie, știm ce avem de făcut”, a punctat Filip.



La același subiect a vorbit și actualul președinte al Parlamentului, numărul trei pe lista democraților, Andrian Candu.



Liderii democrați au venit cu îndemnul către alegători să voteze echipa PDM și au criticat opoziția pentru lipsa viziunilor pentru țară și oameni.



”Moldova nu poate să-și permită să treacă prin experimente politice dubioase. Priviți ce se face pe dreapta sau stânga politică. Opoziția nu are program de guvernare și deja deplânge rezultatul mic pe care ei știu că îl vor avea. Cetățenii îi vor sancționa pentru un asemenea comportamentm pentru că nu cu bocete se guvernează, ci cu disciplină și acțiuni”, a declarat președintele PDM, Vlad Plahotniuc.



Totodată, liderul democraților a reiterat că Partidul Democrat este interesat ca alegerile să fie libere și corecte. În acest context, Plahotniuc a făcut apel către toți concurenții electorali să se abțină de la falsuri, să manifeste respect față de toți concurenții electorali.