Nicolae Negru crede că Maia Sandu trebuie să-i ceară lui Andrei Năstase să se retragă din cursă, după scandalul privatizării frauduloase a Air Moldova

Liderul Partidului Platforma „Demnitate și Adevăr” (PPDA), Andrei Năstase, despre care Dorin Chirtoacă a afirmat că a fost implicat în privatizarea frauduloasă a companiei „Air Moldova” în anul 2000, ar trebui să facă lumină în acest caz sau să se retragă din cursa electorală pentru a nu diminua șansele electorale ale Blocului „ACUM”. De această părere este editorialistul Ziarului NAȚIONAL, Nicolae Negru.



Potrivit sursei citate, lucrurile scoase la lumină de Dorin Chirtoacă par a fi credibile.



„Trebuie spus, în primul rând, că dezvăluirile lui Dorin Chirtoacă par plauzibile, vin să confirme ceea ce se știa deja: că procurorul Andrei Năstase responsabil de domeniul transportului a lăsat procuratura și a trecut la „avioane”, a îndeplinit funcția de director adjunct la „Air Moldova” în perioada când ministru al Transportului era nașul său și când au fost privatizate 49% din compania respectivă. Compania „germană” care a cumpărat acțiunile s-a dovedit a fi moldovenească, înființată de nașul său. Voronin, aflând despre aceasta, a renaționalizat „Air Moldova”, Țopa a mers la CEDO și a câștigat 7 milioane de euro (pe care i-au plătit din buzunarele lor cetățenii, pe care Năstase vrea să-i „salveze” astăzi de oligarhie), fiindcă acolo nu interesează pe nimeni partea morală, ci doar cea juridică a afacerilor. De altfel, și Vlad Filat a câștigat la CEDO, cu ajutorul lui Alexandru Tănase, o sumă frumoasă de bani, fiindcă la CEDO nu s-a luat în calcul că, la momentul privatizării Ipteh-ului, Filat era, din întâmplare, șeful Departamentului de privatizare”, menționează Negru.



Editorialistul Ziarului Național crede că liderul PPDA trebuie să „transparentizeze” acea perioadă din biografia sa, dacă pretinde că este un politician de factură nouă.



„Fiindcă Năstase și Sandu pretind să reprezinte partea sănătoasă, imaculată din punct de vedere moral a politicienilor moldoveni, societatea nu poate ignora episodul cu „Air Moldova” din cariera lui Năstase. Mai cu seamă că privatizarea „Air Moldova” de către Țopa-Năstase s-a făcut iarăși cu banii cetățenilor, luați din Banca de Economii sub formă de împrumut, care nu a fost întors nici până azi. Un milion de euro nu e mult dacă îl comparăm cu un miliard de euro, dar furtul rămâne furt. Banii trebuie întorși. La acest episod de interes general am mai putea adăuga, de altfel, și cel cu preluarea ostilă a „Victoriabank” de către același Victor Țopa și Vlad Plahotniuc, cu participarea lui Viorel Țopa, care, fiind președinte la BEM, i-a împrumutat un milion de euro lui Victor Țopa. Nu se știe care a fost rolul lui Andrei Năstase, dacă a avut vreun rol, dar suntem în drept să cerem de la liderul PPDA să „transparentizeze” și această perioadă din biografia sa”.



Faptul că Năstase preferă să tacă, se răsfrânge negativ asupra Blocului „ACUM”, punctează Negru.



„Atât timp cât el preferă să ignore alegătorii, să nu verse lumină asupra acestei chestiuni de interes public, suntem nevoiți să credem că el are ce ascunde și că lăudatele „filtre” ale Maiei Sandu sunt o înșelătorie, nu funcționează sau funcționează formal. Nu numai imaginea Maiei Sandu ca politician de formație nouă, imaginea blocului electoral „ACUM” are de suferit din cauza aceasta. Așa că Andei Năstase stă în fața dilemei: fie prezintă dovezi că nu a fost implicat în privatizarea frauduloasă a „Air Moldova”, că nu a știut că în spatele companiei germane se află nașii săi, fie își dă demisia, pentru a nu diminua șansele electorale ale blocului”.



Nicolae Negru a mai adăugat că și Maia Sandu ar trebuie să-i ceară lui Năstase să facă un pas înapoi, doar că acest lucru ar însemna destrămarea Blocului „ACUM”.



„Deocamdată, Năstase preferă să tacă, crezând că se va rezolva de la sine, că alegătorii nu îl vor crede pe Chirtoacă. Unii nu îl vor crede, alții însă – da. De aceea, Maia Sandu ar trebui să dea dovadă de principialitate și să ceară retragerea lui din cursa electorală. Dar aceasta va duce la destrămarea blocului și nu mai e timp pentru noi aranjamente electorale”, a conchis editorialistul nostru.