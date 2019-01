Plante pentru reglarea tensiunii arteriale

Remediile din plante sunt o metodă bună de a menține la valorile normale tensiunea arterială, însă cu condiția de a fi recomandate de către un medic specialist în fitoterapie.



Păducel

Preparatele din păducel, sub formă de ceai sau de tinctură, reglează tulburările nervoase ale inimii, contribuie la dilatarea vaselor de sânge și sunt folosite pentru echilibrarea tensiunii arteriale. Planta este recomandată și în angină pectorală, tulburări de menopauză și ateroscleroză. Peste o lingură de plantă mărunțită toarnă 250 ml de apă clocotită. Lasă la infuzat aproximativ 15 minute, iar apoi strecoară. Bea două căni de ceai pe zi, dimineața și seara. Florile de păducel pot fi asociate cu valeriană sau cu talpa-gâștei, pentru a-și mări efectul terapeutic.



Captalan

Rădăcina de captalan este un remediu eficient pentru reglarea tensiunii arteriale, fiind indicat atât în hipertensiune cât și în hipotensiune, sub formă de tinctură. Pune într-un vas care se închide ermetic 20 de linguri de pulbere de rădăcină de captalan, apoi adaugă 2 căni de alcool alimentar dublu rafinat. Închide vasul şi lasă la macerat 14 zile, după care strecoară amestecul. Ia câte zece picături de tinctură de două ori pe zi, două săptămâni.



Atenție!

Remediile se vor administra numai sub îndrumarea medicului curant, altfel, pot avea efecte grave.



Usturoi

Usturoiul are proprietăți antiseptice, antifungice și antibacteriene. Datorită alicinei din compoziție, substanță sulfuroasă eliberată când usturoiul este zdrobit, previne accidentele vasculare cerebrale și reduce tensiunea arterială. Consumă câte un căţel de usturoi pe zi, urmând să ajungi la trei, pe parcursul a două săptămâni.



Talpa-gâștei

Infuzia de talpa-gâștei are proprietăți relaxante și calmante. Planta se folosește pentru reglarea presiunii sângelui, contribuind la scăderea tensiunii arteriale. Prepară un ceai dintr-o linguriță rasă de plantă uscată, peste care torni o cană de apă clocotită. După 10 minute, strecoară infuzia și bea trei căni de ceai pe zi.



Măslin

Frunzele de măslin sunt recomandate în caz de hipertensiune uşoară şi moderată. Pentru scăderea tensiunii, le poți consuma sub formă de infuzie sau decoct. Ceaiul se prepară din 50 g frunze uscate și mărunțite, la un litru de apă clocotită. Lasă la infuzat aproximativ 20 de minute. Strecoară și bea o cană după fiecare masă.



Anghinare

Anghinarea este de ajutor în afecțiunile inimii. Planta este bună și în caz de hipertensiune, ateroscleroză și angină pectorală. Infuzează o lingură de frunze de anghinare, timp de 5 minute, cu 500 ml de apă. Bea o parte din ceai dimineața, pe stomacul gol, iar restul, pe parcursul zilei, cu 30 de minute înainte de mese.



Pătlagină

Pătlagina ajută la scăderea colesterolului „rău“ (LDL), normalizând și tensiunea arterială mărită. Toarnă o cană de apă clocotită peste o lingură de frunze mărunțite și lasă la infuzat 15 minute. După răcire, strecoară și îndulcește cu miere. Bea două ceaiuri pe zi.