Ce spun astrele azi, 24 ianuarie

Berbec

Ideile nu va sunt prea clare astazi, asa ca nu ar fi bine sa luati decizii importante, atata timp cat aveti neclaritati. Succesul in plan profesional este la indemana, cu conditia absolut necesara de a depune partea voastra de efort in acest proces. Daca veti alege sa amestecati chestiunile financiare sau afacerile, cu cele legate de viata sentimentala, s-ar putea ca lucrurile sa se complice extrem de mult. Pe acest fond, nu este exclusa o ruptura in relatia de cuplu. Va fi necesar sa luati masuri de reorganizare a modului in care va alimentati: mai putine grasimi, dulciuri, sare, elimati fast-foodurile, faceti sport cat de mult puteti. Astfel veti reusi, poate, sa aungeti la silueta pe care v-o doriti, dar, mai important, va veti mentine o stare de sanatate optima.



Taur

Climatul astral al acestei zile favorizeaza o atmosfera serena si relaxata in viata voastra. Relatiile cu persoana iubita nu vor cunoaste tulburari semnificative, avand in vedere ca veti fi mereu cu zambetul pe buze, radiind de fericire. Nimeni nu se poate supara pe o persoana zambitoare! Crizele varstei de mijloc ar putea fi un motiv de ingrijorare pentru cei vizati, de aceea, cantariti bine si gasiti un echilibru intre ceea ce va indeamna inima sa faceti si ceea ce ar trebui, realmente, sa faceti. Este posibil sa nu stati chiar atat de bine in ceea ce priveste sanatatea sistemului digestiv; ceva in aer sau in apa va pooate cauza stari de greata sau crampe; aveti mai multa grija la alimentatie, astazi.



Gemeni

Profitati de influentele favorabile ale astrelor pentru a rezolva anumite chestiuni mai incurcate, care survin in munca voastra sau unele divergente din plan personal, daca exista. Aveti grija caci ideile generale nu sunt menite sa rezolve probleme specifice, cum ati fi inclinati sa credeti. Concentrati-va pentru a gasi idei potrivite pentru fiecare situatie in parte, altfel riscati sa faceti greseli majore. Celibatarii vor avea dificultati in a se armoniza cu parteneri de sex opus; mai mult decat atat, intalnirile vor fi, in mare majoritate, cu persoane deja angajate sentimental intr-o alta directie. Viata de familie nu va fi pe-atat de simpla pe cat v-ati fi dorit, insa nici nu va implica dificultati majore.



Rac

Oboseala anormala implica o consultatie la medic, in mod cert. Daca observati un astfel de simptom sau si altele, asociate, ar fi bine sa cereti rapid un consult de specialitate. In plan profesional, sfatul colaboratorilor va va fi de mare folos in atingerea obiectivelor stabilite. Beneficiati de actiunea astrelor care are darul de a va reface increderea in propriile forte si de a alunga orice urma de sentimente de inferioritate, ce ar putea constitui obstacole in calea ascensiunii voastre. Familia va fi in centrul atentiei voastre astazi; petrecerea unor momente placute impreuna cu cei dragi, poate fi un remediu pentru a uita rapid de orice fel de probleme ati fi intampinat, pe parcursul zilei.



Leu

Ar trebui ca astazi sa va impuneti mai multa rabdare; nu luati nimic ca sigur, asteptati si fiti pregatiti sa interveniti, pana in ultima clipa. Exista posibilitatea sa existe rasturnari de situatie pe ultima suta de metri. Veti avea o capacitate de reactie crescuta, iar acest lucru va va ajuta sa evitati multe complicatii. Rezultatele bune, pe care se preconizeaza ca le veti obtine in activitatea curenta, va vor da suficienta incredere in propriile capacitati pentru a va urmari cu mai multa perseverenta ambitiile profesionale. Aceeasi rabdare se impune si in familie; exista unele volatilitati in relatia de cuplu, pe care ar trebui sa le indepartati prin interventii concrete.



Fecioara

Astazi veti fi stimulati in interventiile voastre financiare, in investitii si initierea de noi afaceri; va puteti consolida situatia, din acest punct de vedere, prin investitii pe termen lung. Nu va fie teama sa va sustineti propriul punct de vedere; de asemenea, nu trebuie sa va luati dupa altii, daca voi considerati ca acestia nu sunt foarte corecti. Dialogul deschis intre voi si partener va poate scuti de multe neplaceri, ce ar putea fi generate de perceptia gresita a unor aspecte. Chiar daca astrele nu prea va sustin in facilizarea comunicarii, va trebui sa faceti eforturi impreuna, pentru a depasi eventualele obstacole.



Balanta

Astazi probabil ca veti petrece foarte mult timp cu tot felul de comisioane. Veti fi intr-un dute-vino permanent, care nu va va lasa deloc timp pentru voi insiva. E drept ca aveti posibilitatea sa va intalniti, pe cale, cu foarte multe lume cunoscuta, ba chair sa va faceti noi cunostinte. Totusi, timpul nu va va ajunge sa stati la taclale pe cat de mult v-ati dori. Pe de alta parte, aveti in lucru si o chestiune importanta, de care trebuie neaparat sa va ocupati. In acest fel, ziua va fi stresanta de la inceput pana la sfarsit. Va trebui sa va organizati foarte bine pentru a face fata cu brio. Din fericire, exista persoane care va vor sari in ajutor; lasati-le sa va ajute, caci va vor face un mare bine.



Scorpion

Energia fizica nu va va lispi astazi, asa ca aveti posibilitatea sa faceti multe lucruri utile. Implicait-va, fara teama, in proiecte de interes; spuneti-va parerea, daca simtiti ca este nevoie ca ea sa fie auzita. Nu va manifestati insistenti, nu plictisiti, insa. Chiar daca va ocupati voi de mai multe lucruri, lasati ca acest lucru sa sa stie de catre cei care trebuie, intr-un mod cat mai subtil si mai diplomat. Stiti proverbul: "Lauda de sine, nu miroase a bine!" Cei din jur nu vor indrazni sa incruciseze spadele cu voi, astazi, pentru ca posedati mult prea multa energie si nu veti ezita sa o folositi pentru a riposta, la randul vostru.



Sagetator

Daca veti depune mai mult efort decat va tin puterile, s-ar putea sa va simtiti, in a doua parte a zilei, mult prea obositi pentru a mai fi in stare sa faceti ceva. Veti fi tentati sa mergeti acasa, sa va trantiti in pat sau sa sa faceti orice altceva pentru a va recupera vitalitatea. Daca ati planificat anumite actiuni cu familia, explicati de ce nu va mai puteti tine de cuvant. Este important sa va odihniti, in astfel de situatii, pentru ca epizarea poate imbolnavi, la un anumit punct. Cei care au posibilitatea, pot sa-si ia de lucru acasa si sa mai recupereze cate ceva, dupa ce se vor odihni putin, mai ales daca veti considera ca ramaneti mult prea in urma cu lucrul.



Capricorn

Mentinerea unui echilibru personal implica un oarecare egoism, daca stam bine sa ne gandim. Poate ar fi momentul sa faceti ceva doar pentru voi insiva, pentru sufletul vostru. Ar putea fi imperativ necesar, pana la un punct. Daca simtiti nevoia sa va rasfatati, mergeti la salon sau la spa, daca nu sunteti intr-o situatie fericita, luati masuri pentru a schimba mersul lucrurilor. Nu aveti nici un motiv sa stati fara sa faceti nimic si sa va simtiti mizerabil. Daca voua va va fi bine, atunci si apropiatilor le va fi bine, in relatia cu voi, iar acest lucru ar trebui sa va impulsioneze sa puneti lucrurile la punct. in nici un caz, nu va lasati condusi de capriciile altora.



Varsator

Unul dintre apropiatii vostri s-ar putea sa fie intr-o dispozitie ceva mai intunecata astazi, din motive obiective. S-ar putea sa scoateti cu greu, de la aceasta persoana, cauza pentru care este astfel; aceasta poate fi, mai degraba, de natura personala, decat in legatura cu un factor extern. Ca urmare, trebuie sa manifestati intelegere si sa procedati cu binisorul, pentru a afla care este problema. Daca veti fi brutali, ofensivi, cu siguranta nu veti reusi sa aflati nimic, iar lucrurile se vor inrautati. Nu este intelept sa intoareceti spatele si sa lasati persoana respectiva sa se descurce singura. Prejudiciile vor fi definitive in legatura dintre voi.



Pesti

Energiile zilei va vor ajuta sa rezolvati cu bine chestiunile presante, astfel incat stresul sa nu va copleseasca. Daca aveti planuri dinainte stabilite, puneti lucrurile in miscare acum. Nu mai aveti nici un motiv sa va mentineti in spate; este momentul potrivit pentru a va pune in valoare, pentru a va evidentia capacitatile si meritele. Totul este pregatit pentru a va sustine. In plan sentimental, folositi-va de puterea emotiilor pentru a va impresiona partenera si pentru a face din aceasta zi, una deosebita pentru relatia de cuplu; este un mabient potrivit pentru a va consolida legatura de suflet, pentru a stimula romantismul in cuplu.