Plahotniuc: ”Noi vom continua să oferim ajutoare de 600 de lei de sărbători, de această dată de Paști

Guvernarea va continua proiectele sale de susținere socială a cetățenilor, pentru că oamenii așteaptă condiții mai bune de trai. Declarația a fost făcută de către liderul Partidului Democrat din Moldova, Vlad Plahotniuc, la primul briefingul din cest an. Șeful democraților a anunțat noi inițiative pentru vârstnici.



”Noi vom continua să oferim ajutoare de sărbători și, în ședința de astăzi, reieșind in potențialul nostru economic, am decis să oferim din nou un ajutor de 600 de lei, de această dată – de sărbătorile de Paști, pentru pensionari și alte categorii sociale cu venituri de până la 2 mii de lei”, a declarat Plahotniuc.



Președintele PDM a menționat că toate acțiunile guvernării reprezintă onorarea promisiunilor făcute cetățenilor.



”Un angajament important al nostru este grija față de pensionari, care mulți ani au fost ignorați de toate guvernările precedente. Noi, guvernarea democrată, le-am mărit recent pensiile cu 10 la sută și, fac precizarea, că, în aprilie, le vom indexa din nou pensiile, chiar dacă sunt unii politicieni din opoziție, care speculează și încearcă să-i mintă pe pensionari că nu vor mai primi indexarea din aprilie. Nu este adevărat, pensiile vor fi indexate, așa cum este planificat și cum a fost promis”, a punctat Plahotniuc.