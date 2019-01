Ce spun astrele azi, 20 ianuarie

Berbec

Interesul vostru va migra, astazi, dinspre latura materiala, fizica, practica a vietii, spre latura spirituala. Nu veti fi interesati de posesiuni fizice, ci, mai degraba, de achizitii care sa foloseasca mintii si sufletului vostru. Va veti intelege foarte bine cu persoanele care prezita afinitati fata de acest gen de subiecte. Pe de alta parte, s-ar putea chiar sa fiti luati peste picior de alte persoane care nu doresc sa va inteleaga punctul de vedere. Puteti sa-i ignorati pe acestia si sa faceti exact cum simtiti voi ca e mai bine. Si achizitiile nemateriale isi au rolul lor si isi pot dovedi, la un moment sau altul, utilitatea. Uneori, acestea pot fi chiar mai importante.



Taur

Uneori va simtiti in afara contextului si nu va puteti integra, oricat ati incerca. Astazi este una dintre acele zile, cand nimic nu se potriveste cu ceea ce se intampla, cand lucrurile nu reusesc sa se incadreze acolo unde le este locul. Succesul eforturilor voastre se va lasa mult asteptat; de aici va deriva o anumita stare de deprimare, de dezamagire, pe care cu greu o veti inlatura. Nu va fi o zi fericita pentru voi. Norocul va consta in faptul ca familia va va acorda sprijin si va va ajuta sa depasiti momentele dificile. O stare de oboseala va contribui la micsorarea capacitatii de actiune si reactie; ar fi bine sa va alocati timp pentru a va recupera fortele.



Gemeni

Astazi va veti simti foarte dispusi sa comunicati, in scopul de a afla cat mai multe noutati; orice subiect de interes este susceptibil a va distrage atentia de la activitatile pe care le aveti de efectuat. Nu veti fi prea dornici de munca ci, dimpotriva, ati dori sa plecati undeva, macar intr-o scurta excursie. Totusi, daca v-ati asumat unele responsabilitati, este neaparat nevoie sa vi le indepliniti, pentru a nu va cauza probleme mai tarziu. Mobilizati-va energia pentru cultivarea si intarirea relatiilor interpersonale, petrecand timp de calitate cu persoane care va sunt dragi. Daca altfel nu se poate, propuneti realizarea unor sarcini domestice impreuna, astfel incat sa "impuscati" doi iepuri deodata.



Rac

Lucrurile nu pot fi amanate la nesfarsit, iar acest lucru va fi vizibil, pentru voi, inca de la inceputul zilei. Daca veti alege sa incetiniti ritmul astazi, cu siguranta veti inregistra unele pagube. Marimea lor va depinde de cat de mult veti incetini ritmul, de cat de mult veti stagna. In familie, va trebui sa discutati mai mult cu copiii, sa-i consiliati cu mai multa fermitate, in anumite probleme care tind sa devina acute. Pe scurt, va fi o zi in care nu veti avea de ales decat sa va implicati activ in tot ceea ce se intampla. Monitorizati-va cu atentie tensiunea arteriala si toleranta la efort. Veti fi predispusi la disconfort cardiac, pe parcursul acesti zile.



Leu

Creativitatea va indeamna sa faceti tot mai mult si mai mult. Sunt momente, insa, cand trebuie sa va opriti si sa analizati ceea ce ati reusit sa faceti. Trecand prea usor de la una la alta, este posibil sa scapati din vedere unele detalii ce ar putea fi importante. In plan personal, vi se va cere o participare mai activa la deciziile care trebuiesc luate. Atitudinea pasiva nu va fi acceptata; ba chiar va cauza conflicte intre voi si membrii familiei sau unii prieteni apropiati. Spre seara, daca aveti posibilitatea, optati pentru o plimbare prelungita; va face bine atat corupului vostru, cat si mintii si sufletului, veti putea gandi in liniste la desfasurarile zilei de astazi.



Fecioara

Va sta in fire sa fiti foarte generosi, astfel incat va va fi greu sa refuzati pe cei ce va cer ajutorul. Trebuie insa sa va organizati prioritatile, astfel incat si obiectivele pe care vi le-ati fixat sa poata fi atinse. In familie, va fi nevoie de implicarea voastra activa in solutionarea unor probleme domestice. Partenerul are nevoile sale proprii, de care ar trebui sa fiti si voi constienti; exista o reciprocitate in a da si a primi in cuplu, care trebuie neaparat luata in considerare. Nu va surmenati prea mult, pentru ca sanatatea voastra este importanta. Apelati la un medic daca observati ca experimantati probleme de sanatate.



Balanta

Daca va ganditi sa va cumparati propriul vostru apartament sau sa va mutati intr-o casa mai mare, atunci acesta este momentul potrivit pentru voi. Auspiciile sunt favorabile si altor modificari in planul domestic al vietii voastre, deci ar fi bine sa profitati de contextul fericit. In plan profesional, va trebui sa fiti foarte vigilenti in ceea ce priveste colaborarile. Proiectele pe care vi le-ati asumat trebuie finalizate, inainte de a va implica in ceva nou. Daca nu va veti onora angajamentele asumate, va trebui sa suportati consecintele. Mancati cat mai sanatos posibil. Este bine si pentru minte si pentru trup!



Scorpion

Este o zi perfecta pentru un interviu pentru job, pentru a face prezentari, pentru a sustine prelegeri, pentru a va pune in evidenta abilitatile. Comunicarea si creativitatea sunt doua aspecte puternic stimulate astazi. Bazandu-va pe aceste doua atuuri, veti putea sa va pregatiti terenul sau chiar sa obtineti o promovare. In plan personal, deschiderea pe care o masifestati fata de partener, trebuie sa aiba corespondent intr-o atitudine asemanatoare din partea acestuia, altfel demersurile voastre nu vor avea succes. Feriti-va de excese, caci astazi sunteti susceptibili a suferi mult de pe urma neglijentelor de acest gen.



Sagetator

Astazi veti fi divizati intre a actiona pe partea materiala sau pe cea spirituala, intre a alege partea fizica sau cea metafizica. Nimeni nu poate lua aceasta hotarare decat voi insiva, in functie de evolutiile care se succed in viata voastra. Aveti mare grija la cheltuieli, caci daca veti sari calul, veti avea mari probleme din acest punct de vedere, pe termen scurt. Partenerii de cuplu trebuie stimulati sa participe la diverse activitati organizate impreuna. Daca aveti chestiuni nerezolvate cu anumite persoane, luati initiativa si solutionati problemele. Exista risc de supraincarcare emotionala, mai cu seama in a doua parte a zilei.



Capricorn

Astazi trebuie sa fiti activi si sa influentati in acest sens si pe cei din jurul vostru. In loc sa va petreceti timpul in casa, iesiti si faceti ceva in aer liber - practicati un sport, iesiti la o plimbare, mergeti la un film sau la teatru, etc. Putina activitate fizica va va ajuta, in mod clar, sa va pastrati o stare pozitiva si chiar sa gasiti solutii foarte potrivite problemelor care va framanta. Discutati cu cineva apropiat, daca aveti ceva pe suflet si doriti sa va descarcati emotional. Colaborarea cu ceilalti este importanta si nu trebuie, deloc, neglijata; inconurati-va de persoane vesele, care sa va ridice moralul. Bucurati-va din plin de o zi incarcata de energii pozitive!



Varsator

Se poate ca astazi sa trebuiasca sa interveniti intr-un conflict intre doua persoane destul de apropiate, care par sa nu reuseasca deloc sa ajunga la un numitor comun. Ideal ar fi sa actionati ca mediator si sa nu luati partea nimanui, sa va pastrati impartialitatea. Trebuie sa fiti ponderati si sa incercati sa aplanati neintelegerile aparute. Oricum veti fi prinsi la mijoc si va fi o situatie destul de dificil de gestionat. Cei singuri vor avea sansa sa se exprime in contexte neasteptate. Se poate sa survina o relatie de cuplu intr-o imprejurare surprinzatoare. Viata de familie nu va pune probleme deosebite; comunicarea va fi de importanta majora.



Pesti

Daca aveti sansa de a a face pasul inainte pe care vi-l doriti, nu ezitati sa o prindeti din zbor! Nu va ganditi prea mult, lasati deoparte contemplarea si alte sentimente care ar putea constitui piedici si treceti direct la actiune. Este o zi in care aveti nevoie de interventii proactive, nu de reflectii pasive; cu cat va veti gandi mai mult, cu atat riscati sa pierdeti oportunitati favorabile, care v-ar putea ajuta sa va impuneti. Stabiliti-va obiective cat mai realiste si posibil de atins, astfel incat sa nu fiti dezamagiti. Evitati criticismul exagerat, cand vine vorba de greselile altora. Priviti putin spre "barna din ochiul vostru", inainte de a semnaliza "paiul din ochiul" celuilalt.