De Bobotează vom avea ger şi izolat ninsori

Vreme geroasă, cer variabil şi izolat ninsori cu lapoviţă prognozează meteorologii pentru următoarele zile, perioadă în care creştinii ortodocşi de rit vechi sărbătoresc Botezul Domnului, numit în popor Bobotează, transmite MOLDPRES.



Conform Serviciului Hidrometeorologic de Stat, sâmbătă, 19 ianuarie, când este marcată una dintre cele mai însemnate sărbători ale creștinătății, pe întreg teritoriul ţării, se aşteaptă valori termice între plus 1 – minus 4 grade Celsius, ziua, şi 1-6 grade sub zero, noaptea. Ninsori se prevăd pe alocuri, în nordul şi centrul ţării, pe când la sud se aşteaptă vreme frumoasă, cu soare.



În noaptea spre duminică se va răci sesizabil, maximele termice nocturne ajungând până la minus 10-12 grade Celsius, deşi ziua mercurul termometrelor va arăta valori pozitive, până la 1-2 grade. Cel mai frig, însă, se aşteaptă să fie luni, 21 ianuarie, când sunt semnalate 0 – minus 5 grade Celsius, ziua, şi 4-9 grade de frig, noaptea. De asemenea, pentru luni, în toată ţara, sunt prognozate ninsori cu lapoviţă. La fel de frig va fi şi marţi, 22 ianuarie, însă de miercuri vremea se va încălzi uşor, în condiţii de iarnă.



Calendarul popular are multe semne pentru ziua Botezului Domnului. „Grija mare a ţăranului este pentru casă, ogor şi pentru vârstele timpului, afirmă folcloriştii. Toate acestea le leagă vremea, le rânduieşte după bogăţie şi bucurie sau după sărăcie şi tristeţe. Că ploaia la vreme e belşug, fără îndoială. Un ger la vremea cuvenită e semn de prea plin peste an. Se spune că până la Bobotează e dricul vremii, iar de acum încolo crapă gerul şi iarna e pe ducă. Dar, ca să crape gerul, trebuie să fie gerul Bobotezei – ziua cea mai geroasă. Orice rânduială nerespectată atrage după sine schimbări în ordinea lucrurilor şi chiar a firii. Astfel, se zice că dacă la Bobotează vor picura streşinile, atunci să grijeşti ogrinjii, adică nutreţul vitelor, pentru că iarna va fi lungă şi grea. Dacă vremea la Bobotează a fost moale se spune că şi oamenii au să fie slabi peste an. Şi mai rău – ploaie ori moină în ziua de Bobotează arată scumpete mare”, indică mai multe surse.



Creştinii ortodocşi de rit vechi sărbătoresc pe 19 ianuarie Botezul Domnului sau Boboteaza. În acest mod este consemnat momentul în care Mântuitorul a fost botezat de Ioan în apele Iordanului la vârsta de 30 de ani. Cu Boboteaza, urmată de ziua Sfântului Ioan Botezătorul, se încheie ciclul tradiţionalelor sărbători de iarnă. Prin ritualul specific acestui eveniment religios, în această zi se sfinţesc apele mari şi se purifică mediul înconjurător de forţele malefice.