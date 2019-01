Ce spun astrele azi, 18 ianuarie

Berbec

Nu ar trebui sa cautati prea departe pentru a gasi motive de distractie, de amuzament. Le puteti avea alaturi de familie, alturi de cei dragi, daca va veti organiza in acest sens. Familia voastra taneste dupa atentie si ar fi un moment foarte bun sa reactionati si sa luati initiativa unor actiuni care sa multumeasca pe toata lumea. In plan profesional, motivati-va singuri daca vreti sa atingeti obiectivele stabilite. Aerul de vacanta care se resimte in atmosfera nu are darul sa va stimuleze, prea mult, perseverenta si creativitatea. Mai bine folositi timpul intr-o forma utila, refacandu-va fortele pentru provocarile ce vor urma.



Taur

Veti avea parte de o vizita neasteptata, care va va da peste cap nu doar programul zilei, dar si sistemul vostru emotional. O anumita stare de iritare va pune stapanire pe voi dupa aceasta intalnire, insa va trebuie sa va remontati si sa nu acordati acestui moment o importanta mai mare decat are. Din punct de vedere profesional, veti fi "sub lupa" sefilor, asa ca va trebui sa va mobilizati, daca vreti sa va pastrati reputatia pe care v-ati construit-o. Un coleg apropiat va va sustine, daca veti avea nevoie, in momentele in care nu veti reusi sa va adunati suficient, scutindu-va de aparitia unor noi probleme. O anumita volatilitate la nivel emotional va va afecta psihic, fara indoiala, pe parcursul zilei.



Gemeni

Anumite chestiuni subterane sunt aduse la suprafata astazi si va solicita atentia si o rezolvare imediata. De asemenea, este posibil sa fiti in centrul atentiei, ceea ce va impune anumite standarde de actiune si comportament; nu veti putea sa va comportati in mod obisnuit, nici in cele mai obisnuite conditii. Din acest punct de vedere, va fi o zi solicitanta, iar eforturile pe care veti fi chemati sa le depuneti nu vor fi putine. Anumite persoane apropiate isi vor pune toate nadejdile in ajutorul vostru si nu ar fi intelept sa dezamagiti. Raspundeti prezent invitatiilor care vi se vor face, pentru ca aveti nevoie de distractie si socializare.



Rac

Va doriti foarte mult o schimbare in viata voastra, mai ales daca ati suportat o perioada mult prea lunga de rutina zilnica. Ceva nou si interesant in existenta zilnica v-ar putea scoate din starea de lehamite care va incearca. Faceti alegeri cu cat mai multa grija, pentru a nu va cauza probleme, mai apoi; chiar daca vi se pare incitant, puneti in balanta riscuri si beneficii. Totusi, anumite provocari ce apar ar putea fi o solutie de a va revitaliza. Daca astfel de oportunitati nu apar de la sine, nu ezitati sa luati initiativa in acest sens. Pentru cei singuri, o alianta surpinzatoare se arata la orizont. Cine stie, poate ca va veti cupla cu cineva cat de curand...



Leu

Relatiile cu prietenii trebuie sa se bazeze pe reciprocitate. Daca exista o anumita persoana din cercul apropiatilor, care doar cere si nu prea pare dispusa sa dea cate ceva in schimb, atunci este clar ca incerca sa profite de situatie. In acest caz, nu se poate numi prieten si, mai bine, va debarasati de respectivul individ. Planurile voastre sociale s-ar putea sa se modifice in ultimul moment. Acest lucru nu va prea incanta, mai ales daca ati asteptat cu nerabdare un anumit eveniment. In plan profesional, insistati mai mult in directiile care va avantajeaza, daca vreti sa va faceti remarcati. Aveti grija la consumul excesiv de dulciuri; problemele metabolice s-ar putea acutiza.



Fecioara

Opiniile deosebite de ale celorlati vor cauza unele situatii incomode la locul de munca. Daca sunteti siguri pe voi, sustineti-va punctul de vedere, insa nu cu agresivitate, ci cu tact si diplomatie. Demonstrati ceea ce sustineti si convingeti auditoriul de corectitidinea teoriilor voastre, prin argumente plauzibile. In plan personal, o atitudine deschisa si intelegatoare va poate aduce multa apreciere din partea membrilor familiei. Transati clar problemele exitente in discutiile cu partenerul. Un vis poate fi transformta in realitate, daca ati stiut din timp sa dezvoltati relatii de prietenie cu persoane cu influenta.



Balanta

Entuziasmul pe care-l afisati va deveni rapid contagios. Persoanele din jurul vostru va vor admira energia si vivaciatatea de care veti da dovada. Veti cere mult si de la voi si de la ceilalti. Incercati, insa, sa nu fiti prea pisalogi, pentru ca, in curand, buna parere a celorlalti s-ar putea schimba. Fiti echilibrati, mai cu seama atunci cand va prezentati in fata superiorilor. Iesiti in evidenta prin competenta si cunostinte, nu prin prea multa indrazneala. Chiar daca cineva va deveni mai dur cu voi, nu trebuie sa interpretati gresit. Poate persoana respectiva actioneaza astfel tocmai in interesul vostru.

Scorpion

Astazi s-ar putea sa fiti atrasi intr-un proiect care va va captiva pe de-a-ntregul. Sau se va ivi o oportunitate de a reveni asupra unui proiect mai vechi, drag voua, de care insa aproape ca ati uitat. Nu va lasati prada negativismului, ascultati pe cei din jur care incearca sa va insufle optimism. Relatiile cu apropiatii se vor imbunatati considerabil. Vor exista unele divergente de opinie in cuplu, dar nu vor merge atat de departe incat sa degenereze, mai ales daca veti interveni cu tact si rabdare. Este important sa va hidratati asa cum trebuie. S-ar putea sa experimentati probleme cu rinichii, daca nu veti avea grija de acest aspect.



Sagetator

Discutii legate de chestiuni financiare sau de probleme domestice, au tendinta de a determina tensiuni in relatia de cuplu; sunt probleme peste care nu se poate trece usor, asa ca trebuie sa va inarmati cu rabdare. Aveti grija caci trecutul pare ca reinvie unele momente numai pentru a va abate atentia de la ceea ce se petrece in prezent. Nu va lasati condusi de amintiri in actiunile pe care le veti initia, deoarece acestea s-ar putea sa nu se mai potriveasca realitatii. Faceti planuri pe termen ceva mai lung decat urmatoarea zi sau urmatoarea saptamana. Starea de sanatate va fi destul de buna, in conditiile in care veti actiona si voi, macar la nivel elementar, in acest scop.



Capricorn

Chestiunile financiare trebuie tratate cu mult tact astazi, atat in discutiile domestice, cat si in cele de business. S-ar putea sa avati conversatii destul de controversate cu copii, mai ales daca sunt adolescenti. In plan personal, veti avea unele rezultate pozitive, dar si unele mai putin imbucuratoare, care va vor intuneca satisfactiile obtinute. Ganditi-va insa, ca, in viata, totul este in echilibru si fiti multumiti ca ati si castigat. Relatia cu prietenii va fi excelenta si veti fi bucurosi sa stiti ca va puteti baza pe sprijinul acestora. Arsurile esofagiene va ameninta astazi, asa ca mancati regulat si beti mai ales baturi alcaline.



Varsator

Intarzierile din plan profesional vor da nastere la numeroase frustrari, care mai de care mai acute. Trebuie sa vedeti, in primul rand, care este cauza acestor intarzieri si sa o inlaturati. Nu incercati sa rezolvati doar efectele, taiati raul de la radacina. Realtiile cu cei alaturi de care va desfasurati activitatea vor pune ceva provocari, mai ales daca nu veti fi deloc dispusi sa faceti si unele compotrmisuri. In plan sentimental, lucrurile vor merge bine pentru voi astazi; dragostea, sexul si pasiunea se vor impleti in mod fericit, pentru a va face dintr-o zi buna, una si mai buna. Daca veti face si putin sport, aportul de endorfine va va face si mai fericiti.



Pesti

Orice activitate ati desfasura astazi, rezultatele pozitive obtinute va vor satisface pe masura. Invatati sa impartiti reusitele si cu colaboratorii, daca victoria s-a datorat si eforturilor depuse de acestia. Viata sentimentala va fi destul de agitata astazi. Aveti o inclinatie mai pegnanta catre flirturi, catre aventuri, care, insa, va pot provoca, pe termen lung, probleme de care chiar nu ati avea nevoie. Scapati de prostul obicei de a nu lua micul dejun dimineata. Este nesanatos, nu va ajuta sa va mentineti nivelul de energie necesar si predisune la ingrasare.