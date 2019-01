Un fost procuror dezvăluie că dosarul privind procurarea camerelor de supraveghere pentru centrele de Bacalaureat a fost CLASAT intenționat: Și firma care a pierdut licitația de la Ministerul Educației acuză că „probele au fost sustrase din dosar”

Supărat că lidera Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Maia Sandu, a declarat, recent, la o emisiune televizată că dânsa ar da toți procurorii afară și că Autoritatea Națională de Integritate a fost creată pentru ca statul „să mai fure” niște bani, fostul procuror al municipiului Chișinău, Ivan Diacov, a scris pe Facebook că dosarul inițiat anterior de procurori cu privire la licitația pentru procurarea celor 1 200 de camere video în centrele de Bacalaureat din R. Moldova, organizată pe timpul când politiciana conducea Ministerul Educației, a fost clasat intenționat.



„Am vrut s-o întreb dacă i-ar da afară și pe procurorii care i-au clasat acel dosar. Licitația respectivă a fost anulată de trei ori și a câștigat, până la urmă, cine trebuia. Condiția la licitație era ca acele camere să fie de producție germană, dar s-au procurat camere din China. Contractul era unul serios, de 7,3 milioane de lei. Atunci am primit informațiile pe cale oficială, de la Artur Gherman. El se ocupa de controlul legalității la astfel de achiziții. Am intentat dosar penal și l-am clasat”, a declarat pentru Ziarul NAȚIONAL Ivan Diacov.



Întrebat de ce „l-a clasat”, dacă afirmă că erau „probe serioase”, Diacov ne-a spus că nu este vorba de dânsul, ci de colegii săi: „Atunci în țară era liniște, pace și nu vreau să spun mai mult. Procurorii au întrebat atunci Ministerul Educației și de acolo au spus că nu au pretenții și că acele camere procurate sunt bune”.



După mesajul lui Diacov de pe Facebook, a reacționat și compania care a participat la acea licitație, propunând camere de producție germană, dar a pierdut-o - „MoldovaSecurity” SRL.



„Din păcate, trebuia să treacă ani buni că să iasă la iveală nereguli grave din sistem... Am rămas surprinși de declarația fostului procuror al mun.Chișinău, Ivan Diacov, potrivit căreia dosarul în care Maia Sandu urma să fie trasă la răspundere pentru licitația cu „dedicație” de achiziționare a camerelor video pentru centrele de Bacalaureat a fost clasat din lipsă de probe. Credem că nu s-a dorit să fie probe și chiar au fost sustrase intenționat acte din dosar, pentru a avantaja compania „Victiana” (Videosecurity). Noi am fost unii dintre participanții la acea licitație și oamenii care se ocupau de organizarea tenderului ne-au dat de înțeles clar că cineva deja s-a împărțit „cu cine trebuie” și că oricum ne vor găsi motive să ne descalifice din câștigători. Am fost curioși să vedem cine stă în spatele deciziei finale și de ce se truchiază o licitație de interes național, în favoarea beneficiilor personale. Reprezentanții comisiei de lucru și analiză a ofertelor au arătat cu degetul în sus, dând de înțeles că e vorba de oameni de la conducere, care indică cine trebuie să câștige această licitație. La întrebarea noastră dacă e vorba de Ministerul Educației sau mai sus, ni s-a spus evaziv că în privința Ministerului Educației totul e clarificat”, se arată într-un comentariu postat pe pagina de Facebook a companiei „MoldovaSecurity”.



Solicitați de Ziarul NAȚIONAL pentru a comenta acuzațiile, reprezentanții firmei „Victiana” ne-au promis că vor reveni mai târziu cu un apel telefonic.



Menționăm că dosarul penal inițial în acest caz a fost deschis în luna mai 2013 și clasat în luna decembrie a aceluiași an. În acea perioadă, procuror al municipiului Chișinău era Ivan Diacov. Lidera PAS a declarat anterior că acest dosar este unul politic.



„Camerele s-au dovedit a fi reușite, conforme specificațiilor tehnice, și ne-au permis să identificăm tentative de fraude și să schimbăm atitudinea tinerilor în raport cu faptul cum trebuie desfășurată și susținută o sesiune de Bacalaureat. Imediat când Procuratura Generală a constatat că chiar dacă modelul camerei este diferit, specificațiile tehnice sunt aceleași și a decis că nu există nicio încălcare, doar atunci Ministerul Educației a achitat firmei costul acelor camere. (...) Ne întrebăm ce altceva o să mai inventeze această guvernare și această opoziție de buzunar în ultimele două zile de alegeri. Este un alt act de lașitate”, declara Maia Sandu într-o conferință de presă susținută în anul 2016.