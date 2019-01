Vezi cine este candidatul ACUM, care critică Guvernul ce îi plătește o pensie de 12 mii de lei pe lună

Svetlana Conea, unul dintre candidații binomului PAS - PPDA, despre care presa a scris că ar fi certată cu legea, și-a prezentat averea. Potrivit declarației, în 2018, Conea a ridicat o pensie de 12 mii de lei pe lună, mai mare decât pensia medie în multe țări ale Uniunii Europene. Totodată, ea a indicat că are cinci terenuri agricole și 12 imobile.



Candidatul blocului ACUM pentru circumscripția nr. 6, Drochia, Svetlana Conea, a incasat în 2018 de la stat 144 de mii de lei, iar soțul acesteia – 84 de mii de lei, banii provenind din pensii. Un simplu calcul ne arată că pensia lunară a Svetlanei Conea este de 12 mii de lei, echivalentul a 600 de euro, iar soțul ei ridică o pensie de 7 mii de le sau 350 de euro.



Conform eurostat, pensia medie în Polonia este de 437 de euro, iar în Portugalia, 354.



Potrivit aceleiași declarații de avere, candidatul critică Guvernul ce îi plătește așa pensii grase are cinci terenuri agricole și trei case de locuit. Una dintre gospodării ar valora peste 90 de mii de lei, a doua a fost evaluată la 51 de mii de lei, iar cea de-a treia gospodărie ar costa doar 1468 de lei.



Familia Conea mai are două garajuri și alte șapte imobile. Candidatul binomului PAS-PPDA a mai indicat că deține un autoturism marca Volga, care a fost produs în 1959 și procurat în 1977. Chiar dacă proprietara a indicat că această mașină costă cinci mii de lei, pe site-urile specializate prețul unui astfel autovehicul de variază între 1500 și 12 mii de euro și este considerat mașină de epocă.



Potrivit unei investigații a portalului actual.md, Svetlana Conea, care a trecut fără probleme așa-numitul test de integritate al Maiei Sandu a fost cercetată penal pentru confecționarea, deținerea, vânzarea și folosirea documentelor oficiale.