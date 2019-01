Vrând să rupă capul trădătorilor, Octavian Țîcu riscă să culeagă praful de pe tobă

A câta oară ieșirile la rampă ale candidatului blocului ACUM, Octavian Țîcu, aduc mai mult a răfuieli de pistolararțăgos, decât a reflecții chibzuite ale unui istoric intrat în scena politică. Ultimele afirmații din așa-numitul ”îndrumar pentru alegerile din 2019” ale intelectualului cu mănuși de box au stârnit ironii nu doar în tabăra puterii, dar și nervozitate în zona opoziției de dreapta. Comentatorii politici, simpatizanți ai opoziției de dreapta, gen Victor Ciobanu, dezaprobă afirmațiile de tipul ”eu, personal, voi rupe capul oricui, care va încercă privatizarea opoziției”, întrebându-se, probabil, cine va fi prima victimă a istoricului războinic.



Amintim că Octavian Țîcu s-a arătat dezolat de haosul care, în opinia lui, s-a înstăpînit în societatea moldovenească. Potrivit candidatului blocului ACUM, în țară este inversată scara valorilor – ceea ce e bun devine destrăbălat și vice versa. Din anumite considerente doar de el știute, domnul Țîcu crede că anume el este cel chemat să refacă ordinea morală. După ce îi elogiază pe Munteanu, Nantoi, Carp, Ciobanu, Manole, Iovcev, Țap, Reniță, pe care îi crede (oarecum hazardat) uși de biserică și apostoli ai virtuții, Țîcu promite că, ”personal”, va rupe capul oricui care va privatiza opoziția ”în scopuri de grup sau de clan sau va încerca devierea de la principiile fundamentale ale statului de drept și ale integrării europene”.

Nu punem la îndoială capacitatea lui Octavian Țîcu de a rupe capete. Cariera lui impresionantă de boxer îl recomandă pentru așa ceva. Și, totuși, de la un viitor deputat am aștepta parcă altceva. Un duel – Țîcu versus Țuțu – îl putem accepta doar în ring și nu în sala de ședințe a Parlamentului.



Luate, însă, la bani mărunți, declarațiile lui Țîcu ratează ținta. Din varii motive.

În primul rând, deși nu ne propunem să facem portretul psihologic celor menționați de cerberul blocului ACUM, pentru că nici noi nu sîntem perfecți, dar refuzăm categoric să vedem în ei idealiști incurabili. În fine, despre micile păcate, poticnelile derizorii sau inevitabilele ezitări din viață vor vorbi probabil sanitarii frontului electoral – trolii, talibanii și mercenarii. Ei deja au început să facă asta .



În al doilea rând, e de remarcat că nici Octavian Țîcu nu dă mulți bani pe cele două componente ale blocului ACUM, conduse de Sandu și Năstase. Din cele spuse reiese ca blocul ACUM este puternic datorită elementelor aduse din afară și nu a celor interne.



Țîcu ne invită să ne detașăm de percepțiile subiective, de gust și preferințe pe care le avem față de liderii dreptei. Cum adică? E o invitație diabolică pentru că ar însemna să votăm ca neoamenii. Moldovenii au făcut-o și cu alte ocazii, votînd dezinteresat eroi cu chipuri neînfricate și se alegeau în cele din urmă cu tîlhari la drumul mare.



Și mai am o curiozitate. Deși se arată încrezător că nimeni din liderii dreptei nu va trăda, Țîcu anunță că îi va rupe capul celui care va încerca să submineze dreapta din interior. Oare la cine se referă proaspătul candidat? E o declarație retorică sau există un adresat concret căruia îi este destinat mesajul?



Se pare că mesajul îl vizează pe Andrei Năstase. Există în rândul comentatorilor o presimțire funestă despre posibilitatea unei coaliții postelectorale dintre oamenii lui Năstase și socialiștii lui Dodon, inspirată de ura viscerală a liderului platformist față de Plahotniuc. Țîcu, omul care vine cumva de pe lista PAS, îl atenționează pe Năstase și oamenii lui, că le va rupe capul dacă vor cloci asemenea planuri.



Doar că aceste atenționări mi se par o bravadă curată. Detașat de propriile percepții subiective,Octavian Țîcu riscă să fie fraierit magistral de către cei cărora le promite să le frîngă gîtul.



După asta n-o să-i rămînă nimic altceva de făcut decît să-și muște buzele și să culeagă praful de pe tobă. Va fi ca un boxer care se agită în ring și gesticulează prostește după ce a fost făcut knockout.