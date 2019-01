Top 10 alimente care scad colesterolul. Iată ce trebuie să incluzi în dieta ta

Alege ovăzul pentru micul-dejun, nucile la gustare și încheie ziua cu un pahar de vin roșu, iar din când în când îndulcește-te cu un pic de ciocolată. Acestea sunt doar câteva dintre alimentele care te ajută să ții colesterolul sub control.



1. OVĂZUL

Lupta pentru scăderea colesterolului începe de dimineață. După un consum constant de ovăz, în 6 săptămâni, LDL-ul (colesterolul rău) poate scădea cu până la 5 procente.



2. VINUL ROȘU

Era nevoie de un nou motiv pentru care să apreciem un pahar de vin roșu? Evident, nu. Cu toate astea, se pare că fibrele din srtugurii roșii au un efect benefic asupra colesterolului. Un studiu efectuat de Universitatea Complutense din Madrid dovedește că persoanele care consumă vin în mod regulat (și în cantități moderate) au colesterolul cu 9 procente mai mic.



3. SOMONUL ȘI PEȘTELE GRAS

Știm despre Omega 3 că este eficient în prevenirea demenței și a bolilor cardiace. Persoanele care au înlocuit grăsimile saturate cu cele din somon au avut un colesterol cu 4 procente mai mic



4. NUCILE

Dacă vrei să îți scadă colesterolul, nucile sunt o variantă de încredere. Jurnalul American de Nutriție arată că 42 grame de nuci, 6 zile pe săptămână, timp de o lună, îl scad cu 9,3%.



5. FASOLEA

Fasolea este bună pentru inimă, dupa cum au demonstrat cercetătorii de la Universitatea din Arizona. O jumătate de cană de boabe de fasole puse într-o supă scad colesterolul total cu 8%.



6. CEAIUL

Ceaiul alb este cunoscut pentru efectele sale antioxidante, protejând impotriva nivelului mare de LDL. Ceaiul negru reduce lipidele cu 10% in 3 săptămâni.



7. CIOCOLATA

Partea frumoasă a oricărei diete! Ciocolata este bogată în antioxidanți ce cresc colesterolul bun (HDL) cu până la 24% în 12 săptămâni. Dacă vrei să obții cele mai bune rezultate, consumă ciocolată neagră.



8. MARGARINA

Surpriza listei este margarina. Ea poate fi considerată un înlocuitor sănătos al untului, dacă este aleasă cu atenție. Consumul regulat poate să scadă colesterolul cu 3%.



9. SPANACUL

Conține luteină, un pigment gălbui întâlnit și în gălbenușurile de ou. Luteina are un rol important în regenerarea celulară și la prevenirea îmbătrânirii. O jumătate de cană de alimente bogate în luteină consumată zilnic scade colesterolul rău, care poate cauza blocaje arteriale.



10. USTUROIUL

Beneficiile usturoiului sunt numeroase: este o sursă importantă de zinc, previne coagularea sângelui, reduce tensiunea, ajută sistemul imunitar să lupte împotriva infecțiilor, împiedică depunerea colesterolului pe vasele de sânge etc.