Ce spun astrele azi, 12 ianuarie

Berbec

In plan profesional, aveti de-a face cu unele tulburari, care nu va plac absolut deloc; nici macar nu le luati ca pe provocari pe care sa le rezolvati, ci va enerveaza efectiv ca distrug calmul zilei. Viata voastra de cuplu poate fi mentinuta in stare de armonie, numai printr-o comunicare deschisa cu partenerul. Pentru cei singuri, se anunta o zi destul de favorabila intalnirilor amoroase, inchegarii unor cupluri. Relatiile sociale si de prietenie vor fi prioritare astazi si vor decurge mai mult decat favorabil si chiar ati putea obtine numeroase castiguri de pe urma acestora. Nu va ganditi, insa, doar la castiguri materiale! Exista un risc crescut de probleme metabolice, de aceea trebuie sa va ingrijiti cu mai multa atentie de dieta, de sanatatea alimentatiei, in general.



Taur

Anumite zvonuri vor tinde sa acapareze foarte mult teren, la nivel mental, si sa va influenteze, in mod negativ, activitatea de pe parcursul zilei; uneori veti fi obsedati de ceea ce auziti. Ati putea avea parte de multe complicatii, atat in plan profesional, cat si in plan personal, daca nu veti actiona cu discernamant si nu veti separa realitatile de barfe. Finantele nu va vor favoriza prea mult, avand in vedere ca nu veti reusi sa va concentrati suficient pentru a stimula sursele de venit. Daca va veti recunoaste greselile, asta nu inseamna ca sunteti persoane slabe; este un pas important spre gasirea solutiilor corecte.



Gemeni

Veti incepe ziua oarecum demoralizati si va va fi destul de greu sa va refaceti starea de spirit. O dispozitie melancolica va va ajuta prea putin sa actionati cu hotararea necesara atingerii obiectivelor stabilite. Riscati sa ramaneti cu foarte multe treburi nerezolvate si sa primiti o groaza de reprosuri din aceasta cauza. Starea voastra de spirit nu se armonizeaza deloc nici cu contextul acestei zile. Ce folos ca veti avea numeroase oportunitati de fructificat, daca nu veti avea puterea necesara sa o faceti? Daca nu exista altceva de facut, cel mai bine ar fi sa va indreptati atentia spre familie si sa actionati in aceasta directie pentru consolidarea relatiilor cu apropiatii.



Rac

La locul de munca veti fi extrem de tentati de unele decizii aventuriste; ar fi bine sa nu cedati acestei tentatii si sa cantariti foarte bine chestiunile de acest gen. Inovatia va fi la mare pret astazi, insa nu cu asumarea unor riscuri fara sens; trebuie sa cantariti bine fiecare pas pe care-l veti face. Gelozia si intoleranta, exacerbate de climatul astral al zilei, ar putea sa va cauzeze, in mod firesc, probleme semnificative in relatia de cuplu. Gandirea pozitiva si obiectiva va poate ajuta foarte mult in depasirea momentelor dificile. Menajati-va sistemul nervos de actiunea nociva a stresului, acordandu-va momente de repaos, de relaxare.



Leu

Enervarea si impulsivitatea nu va vor rezolva problemele ce vor aparea pe parcursul zilei. Nu veti reusi decat sa va cheltuiti energia in mod cu totul inutil; ba chiar ati putea starni unele invidii din partea anumitor persoane din anturaj. Veti fi in pericol de a lua decizii incisive, cu impact negativ. Fiti rationali in actiunile voastre si excludeti pasiunile inutile, mai ales din relatiile de business. Cu cat veti fi mai mult dominati de ratiune, cu atat rezultatele vor fi mai bune. Invatati sa apreciati micile placeri ale vietii, pentru ca acestea stau la baza starii voastre de bine, de fericire. Iesirile furioase ar putea constitui debusee la momentul respectiv, insa s-ar putea sa le regretati mai tarziu.



Fecioara

Va fi o zi a relatiilor de prietenie, stimulate de contextul astral; prietenie in relatia de cuplu, prietenie fata de persoane care va sunt dragi si alaturi de care va simtiti bine. Unele chestiuni legate de familie v-ar putea cauza ingrijorare si v-ar obliga sa adoptati decizii pe care nu ati fi doriti sa le luati. Rutina ar putea deveni enervanta la un anumit moment; aveti insa grija ca aceasta monotonie poate cauza unele tensiuni in cuplu, daca se mentine de mai multa vreme si daca voi nu luati nici o masura pentru a schimba situatia. V-ati putea ajuta singuri in mentinerea unei forme fizice bune, daca veti lua masuri sa faceti mai multa miscare si sa mancati sanatos.



Balanta

Apar semnale pozitive privind castigurile financiare, iar acest lucru va va impulsiona sa faceti si mai mult si mai repede. Aveti grija, totusi, sa nu exagerati, pentru ca riscati sa va epuizati fortele sau chiar sa va imbolnaviti. Cheltuielile trebuie monitorizate cu atentie, astfel incat sa mai puteti pune si cate ceva deoparte, din surplusul castigat. Exista unele obstacole care stau in calea ascensiunii voastre profesionale, iar acest lucru va produce frustrare. Unele dintre aceste obstacole par foarte greu de depasit. Daca, insa, veti avea rabdare si veti lua lucrurile pas cu pas, veti vedea ca lucrurile nu stau atat de rau pe cat par.



Scorpion

Oportunitati exceptionale vi se vor deschide in fata astazi, in plan profesional, oportunitati care ar putea sa va deschida perspective interesante. Din pacate, multe dintre ele va vor scapa printre degete, daca nu veti fi in forma necesara pentru a reactiona la vreme si cu promptitudine. Nu va va lipsi nici imaginatia, nici creativitatea, nici originalitatea, insa daca nu veti sti sa uzati de aceste atribute la timpul potrivit, mai tarziu va fi inutil. Viata sentimentala va va pune in fata unor alegeri, pe care, mai devreme sau mai tarziu, va trebui sa le faceti. Poate ca ar fi mai bine sa va luati inima-n dinti si sa rezolvati problemele o data pentru totdeauna.



Sagetator

In plan profesional, trebuie sa fiti hotarati si sa actionati cu determinare, daca vreti ca lucrurile sa mearga conform planurilor stabilite. Va fi nevoie sa va concentrati mai mult pe organizare, pe prioritizare; rezolvati astfel o parte insemnata a problemelor. Daca veti cere sprijin, este imposibil sa nu obtineti, sa nu gasiti pe cine va care sa va stea alaturi. Contextul astral de astazi va va ajuta sa gasiti intelegere si ajutor la cei din jur. In plan personal, micile tensiuni trebuie reglate imediat, pentru a nu creste in intensitate. Sanatatea va va pune probleme semnificative, daca veti manifesta neglijenta fata de propria persoana.



Capricorn

Atentia concentrata la detalii va poate fi de mare sprijin in momentele de cumpana. Ati putea observa, astfel, mai rapid, anumite elemente care, altfel, ar putea sa va scape si care s-ar putea dovedi importante la un moment dat. O tactica buna pentru a va conserva eforturile si a actiona inteligent, ar fi ca, atunci cand se poate, sa mai si ocoliti piedicile, in loc sa va confruntati cu ele direct; puteti scapa, astfel, mai usor din punct de vedere psihic, si mai putin epuizati, din punct de vedere fizic. In familie, se anunta o atmosfera destul de linistita. Beti multa apa, ca sa eliminati toxinele si sa va mentineti un nivel crescut de energie vitala.



Varsator

Conflinctele cu partenerii de munca pot sa apara destul de usor, intr-o atmosfera ceva mai volatila astazi, si se impune sa va temperati starea de spirit, pentru a ajunge la calmarea situatiei. Mersul afacerilor va fi, insa, pozitiv, astfel incat va puteti concentra atentia, atat cat se poate, spre familie, spre un hobby, daca aveti, spre subiecte de natura culturala sau intelectuala, daca sunt pe placul vostru. Aveti grija caci, in anumite chestiuni, exista limite care nu trebuie trecute, limite ce trebuie respectate indiferent de situatie. Faceti sport si incercati meditatia, daca sunteti foarte stresati; nu neglijati ceea ce propriul corp va solicita.



Pesti

Unele critici pe care le-ati putea primi astazi, nu trebuie sa va denatureze de la scopurile initiale, sa va abata de la planurile pe care le-ati cugetat si stabilit de mai multa vreme. Exista unele persoane care incerca, cu destul de multa insistenta, sa va impuna anumite chestiuni, iar acest lucru va va surescita nervii la maximum; si, din pacate, aceste persoane nu renunta usor. Daca veti ceda situatiei, va veti consuma energiile enervandu-va, fara a face ceva realmente constructiv. Respectati orarul stabilit in ceea ce priveste proiectele in lucru. Nu incercati sa avansati prea mult cu lucrarile, deoarece ati putea face greseli care sa va coste.