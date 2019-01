Administrația Trump insistă că trupele americane vor fi retrase din Siria: Decizia a fost luată

Retragerea totală a trupelor americane din Siria se va produce, a declarat joi secretarul de Stat Mike Pompeo, pe fondul criticilor generate de hotărârea luată de preşedintele Donald Trump, scrie Mediafax.





"Decizia preşedintelui Trump privind retragerea trupelor a fost luată. Vom face acest lucru", a declarat Mike Pompeo la Cairo, conform cotidianului Times of Israel.

Şeful diplomaţiei americane s-a întâlnit cu ministrul egiptean de Externe, Sameh Shoukry.

Mike Pompeo efectuează un turneu în Orientul Mijlociu.

Statele Unite vor retrage trupele din Siria "în ritmul adecvat", a afirmat, luni seară, preşedintele Donald Trump, subliniind că operaţiunile antiteroriste vor continua. "Cotidianul ratat New York Times a scris cu bună ştiinţă un articol foarte imprecis despre intenţiile mele în Siria. Fără nicio diferenţă comparativ cu afirmaţiile iniţiale, ne vom retrage din Siria în ritmul adecvat şi în acelaşi timp vom continua să combatem reţeaua teroristă Stat Islamic şi să facem toate celelalte lucruri prudente şi necesare!", a transmis Donald Trump prin Twitter. Cotidianul The New York Times a difuzat un articol elaborat pe baza declaraţiilor făcute de John Bolton, consilierul pentru Securitate Naţională al preşedintelui Donald Trump. Bolton a afirmat că Statele Unite nu vor putea retrage trupele din Siria până nu vor fi primite asigurări din partea Turciei că nu vor fi atacate grupurile insurgente turce susţinute de Washington, sugerând că efectivele militare americane vor mai rămâne pe teren câteva luni sau câţiva ani.

Preşedintele SUA, Donald Trump, a decis, pe fondul criticilor, retragerea etapizată a trupelor americane din Siria, au afirmat recent oficiali de la Washington citaţi de cotidianul The New York Times. Conform surselor citate, Donald Trump a stabilit ca retragerea efectivelor americane din Siria să aibă loc în patru luni, deşi iniţial anunţase un termen de 30 de zile.

Recent, Donald Trump a decis retragerea trupelor americane din Siria şi diminuarea efectivelor militare din Afganistan. Preşedintele SUA a luat spontan decizia de retragere a militarilor americani din Siria, fără a se consulta cu principalii consilieri prezidenţiali şi cu ţările aliate, au afirmat oficiali americani. Conform surselor citate, Donald Trump a luat decizia după o conversaţie prin telefon cu preşedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan. Liderul Turc i-a amintit lui Donald Trump că a spus în mod repetat că singurul motiv pentru care există o prezenţă militară americană în Siria a fost învingerea reţelei teroriste Stat Islamic. "De ce mai sunteţi acolo?", l-ar fi întrebat Erdogan pe liderul de la Casa Albă. "Discuţiile la Washington au fost ferme. Toată lumea l-a îndemnat pe Donald Trump să respingă propunerile Turciei", a explicat un alt oficial. Casa Albă, Departamentul de Stat şi Pentagonul au refuzat să facă vreun comentariu pe această temă. Decizia lui Donald Trump de retragere a trupelor din Siria a fost criticată de numeroşi politicieni din Statele Unite, dar şi de ţări aliate. Secretarul american al Apărării, James Mattis, şi-a prezentat demisia.